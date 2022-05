Escaldes-Engordany recupera el Festival Internacional de Jazz

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany vol tornar a esdevenir un referent en el món del jazz i per aquest motiu, la corporació ha recuperat el Festival Internacional de Jazz de la parròquia, que arribarà a la seva 38a edició. De fet, tal com ha explicat el cònsol menor, Quim Dolsa, el festival va néixer el 1985 per un grup de gent jove amb inquietuds que van decidir somiar en gran i "van posar Escaldes i Andorra en el mapa cultural europeu dels festivals". El comú recupera el festival després que a principis del 2000 la corporació del moment decidís no seguir amb el projecte, i d'un intent fallit de recuperar-lo el 2017 i 2018. "Un dels nostres objectius era recuperar el festival", ha remarcat Dolsa, reconeixent que han tingut dificultats per la Covid-19, però que finalment, l'han pogut recuperar. El festival durarà set dies, des del 30 de juny i fins al 6 de juliol amb concerts d'artistes de renom a la sala del Prat del Roure, concerts a l'exterior, Jam sessions i una vessant més educativa.

Per la seva banda, el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, ha assegurat que han programat un festival perquè pugui tenir continuïtat. Serà un festival "amb un format nou" amb l'objectiu d'intentar "implicar a tota la població, el país, la parròquia i les institucions", ja que el jazz no és només un gènere musical, sinó que també és "el transmissor d'uns valors", ha indicat. Per aquest motiu, la corporació ha fet una reflexió sobre el tipus de festival que podria tenir continuïtat, però ha assegurat que aquesta dependrà de si realment el festival s'arrela i té un bon retorn per a la gent del país.

Pel que fa al festival, es pot diferenciar en dues parts, una en clau més internacional i una altra en clau més nacional. D'aquesta manera, els plats forts seran els concerts que tindran lloc des del dijous 30 de juny fins al diumenge 3 de juliol a la sala Prat del Roure. La cap del departament de Cultura, Anna Garcia, ha informat que el primer concert serà a càrrec de Marco Mezquida el dijous 30 de juny a les 21 hores i tindrà un preu de 10 euros. De cara el divendres, a la mateixa hora, serà el torn de Sílvia Pérez Cruz i la Farsa Circus Band, i el dissabte actuarà Mario Biondi. Garcia ha comentat que aquests quatre concerts principals clouran el diumenge 3 de juliol a les 20 hores amb Ron Carter, qui ja havia assistit al festival el 1995 com a acompanyant. A banda del primer, la resta de concerts tenen un preu de 25 euros, i el comú ofereix un abonament per als quatre concerts amb un preu de 60 euros. Les entrades estaran disponibles a partir d'aquest dimarts a les 15 hores.

D'altra banda, el festival inclou concerts al carrer cada dia a la plaça Coprínceps. Garcia també ha explicat que en paral·lel als concerts, han organitzat concerts en petit format al Parc de la Mola el diumenge 3 de juliol a les 11 hores i el dimecres 6 de juliol a les 21.30 als exteriors del Prat del Roure hi haurà un Jazz Pícnic. També hi haurà un espai de Jam Sessions després dels concerts principals a les 23 hores al vestíbul de la Sala Prat del Roure. Finalment, per tal d'apropar la música a tots els joves que fan música al país, en el marc del festival s'han organitzat unes masterclass el divendres 1 i el dissabte 2 de juliol.

El comú escaldenc destina entre 100.000 i 150.000 euros pel festival, i el conseller creu que juguen amb l'avantatge del bon record que va deixar el festival en la seva època.