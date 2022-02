Escaldes-Engordany vol tenir encarrilat un espai de creació per a artistes després de l'estiu

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany vol continuar avançant amb la cultura de la parròquia i per aquest motiu estan treballant per establir un espai de creació. El conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, ha assegurat que després de l'estiu ja volen tenir el projecte estructurat. De fet, "la ubicació ja es té clara i serà en un espai que no s'utilitzava" en una zona de la parròquia que volen dinamitzar, ha explicat, tot i que no ha volgut anunciar l'espai en concret. A més, ha comentat que dins el pressupost ja hi ha una primera partida destinada per aquest espai.

Amb aquest espai de creació, el comú vol tancar el cercle de la vida cultural de la parròquia amb aquesta pota que els mancava. Aquest futur espai, destinat a artistes que necessitin indrets més grans per fer la seva obra, també volen que sigui "un espai molt multidisciplinari", ha remarcat Closa, qui ha afegit que amb pocs recursos i la voluntat del comú i dels artistes, es poden fer moltes coses.

Closa ha anunciat aquest futur centre durant la inauguració de l'exposició '22x22 la magnitud del petit format' que des d'aquest dijous i fins al pròxim 2 d'abril es pot gaudir al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE). L'exposició, de petit format, consta de 22 projectes de 22 artistes, on cada un ha fet una obra amb tres peces. Així, en l'exposició es troben obres fetes amb diferents tècniques i també amb diferents generacions d'artistes, tan consolidats com més novells, per fer-la tan heterogènia com sigui possible, han informat des del comú.

L'exposició va néixer de la mateixa manera que ho va fer 'Pandores' i "vam voler buscar un format que obligués a l'artista a sintetitzar i que també permetés al visitant tenir una proximitat amb l'obra", ha especificat Closa, qui ha afegit que el nom de l'exposició gira entorn del número 22 en ser l'any 2022. Durant la inauguració, el conseller també ha volgut destacar la gran riquesa cultural que té el país amb artistes que ja estan ben consolidats i que ofereixen unes obres amb una gran qualitat tècnica.

Pel que fa a la selecció dels artistes, des del comú escaldenc es va contactar amb tots els artistes censats al país i també a tots aquells qui l'associació d'artistes pogués conèixer per tal d'arribar a tothom. "Mantenim una sèrie de contactes amb ells per fomentar la vida cultural", ha comentat Closa, qui també ha fet referència a l'escola d'art de la parròquia on s'està creant "una gran base". De fet, ha reiterat que l'escola d'art s'ha anat potenciant molt per sensibilitzar sobre l'art, i ha afegit que encara estan una fase d'evolució, que s'ha de concloure amb aquest futur espai de creació. Finalment, respecte a les diferents exposicions al CAEE, el conseller ha volgut destacar que aquest és el ritme de treball que han de seguir per tenir una vida cultural plena. En aquest sentit, ha destacat que l'exposició sobre màgia per a un públic familiar que hi va haver durant aquest Nadal va funcionar molt bé.