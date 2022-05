'Estris d'una època oblidada', una exposició per descobrir el patrimoni domèstic de les cases pairals d'Ordino

OrdinoL'associació de Cultura Popular d'Ordino ha fet una crida als habitants de la parròquia per mostrar les seves col·leccions ancestrals, amb l'objectiu de poder ensenyar el patrimoni que habitualment es té desat a casa i no està a l'abast de tothom. Aquest divendres a la tarda s'inaugurarà l'exposició 'Estris d'una època oblidada' es podrà veure a l'Era de Casa Rossell amb un total de seixanta peces.

L'espai s'ha dividit en quatre unitats expositives que volen reproduir les quatre estances fonamentals en la vida d'una casa pairal com són el celler, l'habitació, la cuina i el soler. Així, cada una tindrà els seus estris, des de l'escudeller que presideix la taula del soler, fins als cremalls que pengen del foc a terra, passant per l'escó, les cocotes, els calders, molinets de cafè, el llit de matrimoni, la banyera de ferro, el carner, els bocois, la tenalla, tupines o piló de tallar la carn, entre molts d'altres.

Des d'aquest dilluns, els organitzadors de l'exposició estan condicionant l'espai expositiu, i des d'aquest dimarts han començat a rebre les peces que deixen les famílies ordinenques. L'organització de l'exposició ha anat a càrrec de Lurdes Riba i Albert Roig i ha comptat amb la museografia dissenyada i executada per Xavier Llovera. Aquest és el segon any consecutiu que es du a terme una mostra d'aquestes característiques coincidint amb la recuperada fira del bestiar d'Ordino. L'edició passada, l'Era es va transformar en un immens contenidor d'eines de tota mena del món de la pagesia, amb un gran èxit de participació. L'exposició que portava per títol 'Eines del passat' va tenir una gran acceptació i va rebre més de 3.500 visites. Els dos anys, les exposicions han comptat amb la col·laboració del ministeri de Cultura i Esports i el comú d'Ordino.

L'exposició romandrà oberta al públic al llarg de tot el cap de setmana de la fira i serà visitable durant tot el mes de maig per als escolars a demanda.