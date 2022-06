Les falles tornen a rodar

Andorra la VellaBen puntual, a les set de la tarda, la flama del Canigó ha arribat des de Sant Julià a la plaça del Consell General d'Andorra la Vella per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. Tal com és habitual, la síndica general, Roser Suñé, ha llegit un parlament on ha desitjat una entrada al solstici d'estiu "amb una energia renovada", deixant enrere totes aquelles "pors i lletjors" que durant aquest temps han provocat la pandèmia i el conflicte a Ucraïna. Tot seguit, els fallaires de cadascuna de les parròquies han recollit la seva flama per a encendre les respectives fogueres i donar per iniciada la festa.

Durant la celebració, que ha comptat amb una actuació musical per part dels alumnes de l'Institut de Música d'Andorra la Vella, també s'ha aprofitat, com és tradicional, per fer els relleus dels Fallaires Major de les Valls d'Andorra i Menor d'Andorra la Vella. En aquest sentit, els seleccionats d'aquest any han estat, d'una banda, Rosa Maria Sabaté del Puial i, de l'altra, Èric Almeyda.

Després d'aquest acte, Andorra dona el tret de sortida a la festa del foc. Ciutadans i turistes podran gaudir de les diverses activitats que s'han organitzat des dels diferents comuns i que comencen a partir de les 22 hores i fins a la mitjanit.