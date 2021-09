250 objectes antics exposats en 120 comerços de tot el país per celebrar les Jornades Europees de Patrimoni

EncampLes Jornades Europees de Patrimoni, que se celebraran entre els propers 18 i 26 de setembre sota el lema 'Un patrimoni per a tothom', tenen com a finalitat aquest any promocionar la participació ciutadana gràcies a la implicació dels comuns. Sota aquesta premissa, des del departament de Patrimoni Cultural es va posar en marxa a mitjans de juliol una iniciativa que té com a objectiu posar a l'abast de tothom el patrimoni nacional d'Andorra a través dels aparadors de comerços de tot el país. En total, segons ha detallat la tècnica de l'Àrea de Conservació i Restauració, Mireia Tarrés, s'ha confirmat la participació de 120 comerços repartits entre totes les parròquies, que exposaran 250 objectes cedits tant per ells mateixos com també per part de la població.

Del total de comerços que hi participen, una trentena es troben a Sant Julià de Lòria; vint-i-sis a Encamp; dinou a Canillo, dels quals quinze estan dins del poble i quatre entre Soldeu-El Tarter i Meritxell; a Ordino hi prenen part una quinzena; a la Massana quinze més; a Andorra la Vella hi ha tretze, i Escaldes-Engordany cedeix els espais del CAEE i l'Espai Caldes, on s'exposaran objectes dels inicis de l'hostaleria.

Entre els objectes patrimonials cedits hi ha ràdios, màquines de cosir, càmeres de fotografia o esquis, entre d'altres. A més a més, un particular d'Andorra la Vella ha cedit quinze quadres inèdits de temàtica andorrana. La meitat d'ells daten d'entre els anys 30 i fins al 50 i, la resta, d'entre els anys 60 i 70. Tots ells mostren paisatges d'Andorra, la majoria urbans, però també hi ha alguns que representen el paisatge natural. L'exposició es podrà visitar de manera gratuïta de la Casa de la Muntanya d'Ordino durant totes les jornades.

La directora de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, ha detallat que aquestes jornades tenen un triple objectiu: promoure la interpretació del patrimoni local des de la participació activa, posar en valor la diversitat del patrimoni, i vincular la cultura i el patrimoni al treball comú. A més, tant Tarrés com el tècnic del comú d'Encamp, Robert Lizarte, han assegurat que la iniciativa ha tingut una molt bona resposta, ja que "la gent que ens ha cedit material ho ha fet amb molt d'orgull per poder mostrar i exposar elements que els hi són molt íntims i importants".

Activitats complementàries durant les Jornades

A banda de les exposicions en els diferents comerços, durant el cap de setmana del 18 i 19 de setembre també es podran visitar les sagristies de les esglésies parroquials, que exposaran objectes litúrgics que normalment no estan a l'abast del públic. En el cas de les esglésies de Sant Serni de Canillo i Sant Conerli i Sant Cebrià d'Ordino, s'habilitarà un espai expositiu en una capella lateral. Paral·lelament, tal com marca la tradició, l'ONCA oferirà un concert a l'Era de Casa Rossell el dissabte 18 a les 20 hores. Sota el títol 'Diàlegs per a violí i violoncel', l'actuació anirà a càrrec del duo format per David Olmedo (violí) i Gaetäne Dunyslaeger (violoncel).

Així mateix, amb la voluntat d'apropar els equipaments culturals del país a la població, també se celebrarà una jornada de portes obertes als museus d'Andorra. Així, els que formen part del Govern (Espai Columba, la Casa de la Vall, el Museu de l'Automòbil, la Casa Rull, la Farga Rossell, el Museu Casa d'Areny-Plandolit i el Museu Postal) es podran visitar gratuïtament del 18 al 26 de setembre; el Museu Carmen Thyssen obrirà portes només el dia 18; Casa Cristo (Encamp) ho farà els dies 17 i 18 sota cita prèvia; el Museu Fàbrica Reig obrirà el 18, 19, 24 i 25 de setembre; el Museu de la Moto de Canillo els dies 18 i 19, i la Mina de ferro de Llorts també els dies 18 i 19, tot i que el diumenge només en horari de matí.

Finalment, Cultura obrirà al públic el dia 25 de setembre a l'Era del Raser, a Ordino, l'exposició 'Abracadabra il·lusionisme i màgia a cal Plandolit', un recorregut pel vessant més màgic de la família d'Areny-Plandolit a través de les figures de Pau Xavier d'Areny-Plandolit i el seu fill Xavier d'Areny-Plandolit i Gassó.

Primers dies d'Isabel de la Parte al capdavant de Patrimoni Cultural

La setmana passada, el ministre portaveu, Eric Jover, anunciava el nomenament d'Isabel de la Parte com a nova directora del departament de Patrimoni Cultural, prenent així el relleu a Xavier Llovera, jubilat després d'haver estat prop de 39 anys vinculat a l'administració. Aquest dimarts, De la Parte ha confessat que "estem en període de transició", però la prioritat és "organitzar el departament perquè està canviant i hi ha noves demandes tècniques en la gestió", per la qual cosa la vista està posada en redefinir-lo de cara al futur més immediat.

A més, la voluntat també és "crear una dinàmica participativa" alhora que "en repensem com a departament" i, per tal d'assolir-ho, es volen crear sinergies amb tots els tècnics "perquè la gestió patrimonial ha d'anar cap a un sistema de governança on tothom aporti el seu coneixement i les seves preferències". "Patrimoni Cultural no té cap sentit si els ciutadans no se'l fan seu, i amb aquest sentiment és com poden identificar-lo i conservar-lo", ha afegit.

De cara a les tasques en les quals cal continuar treballant, la nova directora ha confirmat que ja s'ha començat a muntar el campament a la farga del Madriu per tal d'iniciar l'excavació; s'està esperant el resultat del concurs per l'empresa que s'ha d'encarregar de Sant Vicenç d'Enclar, i ja s'està organitzant la formació en pedra seca.