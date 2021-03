Fins a 32 participants en el Talentejant que ja prepara novetats per a edicions vinents

Escaldes-EngordanyAl llarg d'un mes les persones que ho desitgin poden veure al Centre d'art d'Escaldes-Engordany les obres participants en el concuts Talentejant. En total van prendre part en aquesta edició un total de 32 joves artistes la qual cosa significa, tal com comenta el conseller de Joventut del comú Joao Lima, que s'ha "gairebé doblat" la participació que es va aconseguir el 2019, que es va situar en disset.

En total s'han presentat 47 peces entre fotografia, escultura, dibuix i videoart. "Estem contententíssims perquè hem gairebé doblat la participació d'anys anteriors", ha destacat Lima, que destaca també que hi hagi hagut més participants en videoart, una categoria que també es volia potenciar. Així, s'ha passat d'un a dos participants.

I veient els resultats d'aquest any, des del comú ja pensen en futures edicions. Així, el conseller ha avançat que volen incloure noves categories com les arts digitals. El conseller ha destacat que el concurs s'estigui "consolidant molt bé" i esdevingui "una forta iniciativa dins el país per mostrar l'escena artística d'Andorra".

Els guanyadors en la categoria A van ser Isolda Casamajor en dibuix i pintura; Àlex Mas en escultura; Mel Palos en fotografia i en videoart no hi va haver participació. En la categoria B, Anna Simonet va guanyar en dibuix i pintura; Astrid Castells en fotografia; Naiara Escabias en videoart, mentre que en escultura va quedar desert. A més, hi ha hagut un premi especial del jurat per a l'obra que millor reflecteix els valors de la joventut, la solidaritat i la tolerància, per a Marta Pajares. No hi haurà acte de lliurament col·lectiu dels premis arran de les restriccions per la Covid-19.

De moment, tots aquelles que vulguin, poden veure les obres de les noves generacions d'artistes al CAEE durant un mes.