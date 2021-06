La flama del Canigó encén les primeres falles de Sant Joan

Andorra la VellaDesprés d'un any i sota l'amenaça de la pluja, la flama del Canigó ha tornat amb certa normalitat aquest dimecres a la plaça del Consell General per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. Com és tradició, la síndica general, Roser Suñé, ha llegit un manifest on els efectes de la Covid-19 han estat els protagonistes. Tot i això, i malgrat que "encara hem de ser curosos a l'hora de rodar falles i ajuntar-nos", la síndica ha destacat un aspecte clau com la unitat de la ciutadania per superar els reptes de la pandèmia que a poc a poc es van deixant enrere. Així, ha manifestat que la flama del Canigó representa la unió d'Andorra amb els territoris veïns, una aliança que ha de servir per superar els esculls que encara queden per endavant. Tot just després del parlament de la síndica, cadascuna de les parròquies han recollit la flama per encendre les respectives fogueres.

Durant l'acte de celebració, que s'espera que l'any vinent ja es pugui desenvolupar amb total normalitat, també s'ha aprofitat per fer els relleus dels Fallaires Major de les Valls d'Andorra i Menor d'Andorra la Vella. D'aquesta manera, Izan Almeyda ha fet el relleu de Fallaire Menor a Berta Burgos, mentre que Ferran Brasó ha fet el mateix amb la laurediana Anna Lluch, que des d'aquest moment i al llarg d'un any, ostenta el títol de nova Fallaire Major de les Valls d'Andorra. Per celebrar-ho, i tal com és habitual, Burgos ha fet rodar les falles al mig de la plaça.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha valorat que enguany es pugui haver celebrat l'esdeveniment tenint en compte que durant el 2020 només es va tractar d'un acte simbòlic de rebuda de la flama. "Hem pogut cremar les falles i celebrar l'acte de repartir la flama del Canigó a totes les parròquies, i només poder fer això ja és important i podem estar contents", ja que és un acte que "demostra que estem tornant a la normalitat a poc a poc", ha manifestat. En aquest sentit, poder ser amfitrions novament de la flama també és motiu d'orgull per la capital. "És un honor ser-ho i quan ens torni a tocar esperem que ja no existeixi la pandèmia i ens acompanyi el bon temps", ha dit.

Cessió de l'Estadi Comunal

Respecte de la possible cessió de l'Estadi Comunal per part del comú d'Andorra la Vella a l'FC Andorra mentre es dugui a terme la remodelació de Prada de Moles, Marsol ha posat en relleu que "és un tema que està a sobre de la taula". "El cap de Govern va demanar al comú si podia col·laborar d'alguna manera per trobar una solució que permetés tant a l'FC Andorra com a l'equip de rugbi desenvolupar les seves activitats aquests propers anys", ha indicat, per la qual cosa, des de la corporació, "estem disposats a retardar l'inici dels nostres treballs".

Cal recordar que la corporació de la capital tenia previst remodelar el comunal a principis del 2022, "però nosaltres estem oberts a parlar-ne i mirar de trobar una solució i ajudar dins de les nostres possibilitats". En aquest sentit, la cònsol ha dit que les obres es podrien ajornar, com a màxim, entre un any i mig o dos, sempre que això sigui beneficiós per als equips, ja que, per contra, "farem el nostre camí".