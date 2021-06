La flama del Canigó arriba a Andorra la Vella

Andorra la VellaLes flama del Canigó ja descansa a les dependències del comú d'Andorra la Vella després que els monitors d'AINA l'hagin traslladat aquest dimecres des de la frontera andorrana del sud. El conseller de Cultura i de Promoció Turística del comú, Miquel Canturri, s'ha felicitat perquè enguany "gairebé serà un any de normalitat", i ha agraït "l'esforç" dut a terme per part dels fallaires, i també des de la corporació pel que fa a les tasques d'organització, per tal que es puguin celebrar falles en tres indrets diferents de la parròquia. "És una tradició molt important per Andorra la Vella i celebro que es pugui tornar a fer", ha manifestat.

La capital, que d'aquesta manera dona el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan, torna a ser enguany la parròquia amfitriona de la flama. Després d'haver-la rebut al comú, es traslladarà al Centre cultural la Llacuna, des d'on es recollirà a les 19 hores per portar-la a la plaça del Consell General.

En aquell indret, està prevista la rebuda per part d'autoritats i de la síndica general, Roser Suñé, que llegirà el tradicional manifest. A més, s'aprofitarà per fer els relleus dels Fallaires Major de les Valls d'Andorra i Menor d'Andorra la Vella. Tal com ha comentat Canturri, també serà en aquell punt on la resta de parròquies "vindran a buscar la seva flama del Canigó".