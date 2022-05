El Geografies mostra el tradicional teatre de màscares coreà

OrdinoLa tercera conferència del cicle Geografies d'Ordino sobre la cultura coreana ha posat el focus en el teatre de màscares. La dramaturga, directora de teatre i professora de la Universitat de Màlaga, Estudis Coreans, Eun Kyung Kang, sota el títol 'L'esperit del poble coreà en el teatre de màscares', ha aproximat aquesta part cultural que està molt arrelada al cor dels coreans. Durant la xerrada, ha explicat l'origen, la progressió i les característiques d'aquest teatre tan tradicional.

De fet, Kyung Kang ha comentat que aquest tipus de teatre no va començar com a entreteniment sinó com a actes religiosos. "La gent feia festes amb màscares per protegir el poble, la casa o el conreu", ha declarat, afegint que el govern coreà està donant un suport molt gran per mantenir aquest tipus de teatre. "En aquests moments aquest tipus de teatre està molt viu", però ha confessat que la cultura tradicional coreana va patir una ruptura molt gran durant l'època de la colonització japonesa i en la guerra civil. "Als anys 60 i 70 es va començar a recuperar aquest tipus d'arts artístiques", ha expressat Kyung Kang. Pel que fa al teatre, la conferenciant ha declarat que segueix una estructura clàssica i presenten una història.

Kyung Kang també ha indicat que la cultura coreana no és molt coneguda en aquesta zona, ja que durant molt temps, la cultura asiàtica s'ha trobat sota el domini del Japó i de la Xina. Tot i que Corea és "molt desconeguda", cada cop són més les pel·lícules, sèries o cançons que arriben fins a Europa, ha indicat.

La conferència següent del cicle serà aquest dijous 12 de maig a les 19 hores a càrrec del director dels departaments de Política i Societat i Programes Educatius de Casa Àsia, Rafael Bueno. En la xerrada 'La península coreana: història de dues realitats tan allunyades com properes', Bueno explicarà les set dècades de relacions antagòniques que hi ha hagut a la península des de la seva divisió en dos estats independents després de la II Guerra Mundial.