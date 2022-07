Gili s'obre a parlar amb Marsol sobre els límits del Madriu

Escaldes-EngordanyEl comú d’Escaldes-Engordany està obert a parlar de la definició dels límits territorials entre aquesta parròquia i Andorra la Vella. Així ho ha destacat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, que ha remarcat que la predisposició de la parròquia “sempre ha estat la d’asseure’s i parlar amb tothom, obertament i francament”. En aquest sentit ha afirmat que el comú d’Escaldes-Engordany veu com una cosa positiva tot allò que permeti tenir una major seguretat jurídica i eviti litigis entre els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes.

Cal recordar que amb la separació entre la capital i Escaldes, el nucli urbà va quedar delimitat l’any 1978 des de la Plana fins a Sant Ermengol. Els terrenys comunals, però, no es van delimitar mai. Així doncs, a la solana, el pic de Padern, Enclar, el Carroi és terreny indivís i, per tant, no és administració única de cap parròquia. A l’obaga, l’any 1988 es va fer un acord entre ambdues corporacions. Aquest conveni recull que cap a ponent de la vall del Madriu, els terrenys són d’administració única del comú d’Andorra la Vella tot i que la titularitat és indivisa. A llevant de la vall del Madriu, inclosa la pròpia vall, és territori d’administració única del comú d’Escaldes-Engordany.

Fer ara una delimitació de les zones no urbanes permetria completar els passos iniciats els anys setanta, destaquen des del comú a través d'un comunicat. A l’últim, emfasitzen que és "important destacar que el tema dels límits territorials mai ha estat tractat al si de la comissió de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror ni entre els quatre cònsols que en formen part".