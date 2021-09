Grans veus culturals per reflexionar sobre diferents temes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany organitza aquesta tardor un cicle de conferències per reflexionar sobre "què passa i que ens passa". Ho han anomenat Transversals, amb la voluntat que sigui "un espai de transformació i aprenentatge on la cultura és travessada per diferents disciplines i camps de coneixement", tal com ha posat en relleu la cap del departament de Cultura d'Escaldes-Engordany, Anna Garcia. Aquest cicle comptarà amb personatges de renom: Carmen Santana, Fernando Castro, Chase Johnsey, Erika Bornay i Jordi Savall, que abordaran diferents qüestions. A més, es podrà gaudir d'un espectacle de dansa del Ballet de Barcelona i un concert de Savall.

El tret de sortida al cicle el donarà l'arquitecta i urbanista Carmen Santana el 5 d'octubre a les 19 hores, que abordarà com els urbanistes i els arquitectes poden contribuir a accelerar "la necessària i urgent transició econòmica, ecològica, energètica i social, per redibuixar un nou rumb més solidari i respectuós del nostre planeta". La següent proposta serà la xerrada del filòsof Fernando Castro, dimarts 12 d'octubre, també a les 19 hores. L'expert reflexionarà sobre com l'art ha trobat "el seu refugi" en les biennals i fires d'art i també farà una aproximació a la cultura contemporània. El següent convidat serà Chase Johnsey, dilluns 18 d'octubre a les 19 hores. El ballarí, director artístic i fundador del Ballet de Barcelona abordarà la qüestió de gènere a les arts, especialment a la dansa. La seva xerrada anirà seguida de l'espectacle 'Perspectives' del Ballet de Barcelona, "un viatge cap a un món de lluita, de somnis i de transformació, a partir de la figura icònica del cigne i la música de Txaikovski". La cita serà a les 21.30 hores. Ja el 26 d'octubre, a les 21.30 hores, serà el torn de la doctora en història de l'art Erika Bornay, que parlarà sobre les grans artistes femenines oblidades. I posarà el colofó al programa el músic Jordi Savall el 3 de novembre, amb una xerrada a les set de la tarda sobre el diàleg entre les cultures i un concert a les 21.30 hores inspirat per l'escriptor Amin Maalouf. Cal destacar que totes les xerrades seran a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany i les actuacions al Prat del Roure.

El conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, ha posat en relleu que es volia oferir "una visió més àmplia i transversal" sobre diferents aspectes de la cultura i tocar "temes que no s'havien tocat mai". També ha manifestat que aquesta aposta per la reflexió que es fa des del comú és "un esglaó més", una "conseqüència lògica" d'altres propostes que es duen a terme. De fet, el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha incidit en el fet que es tracta de "trencar barreres" i obrir un diàleg sobre diferents qüestions.

La voluntat, ha remarcat Closa, és que aquest cicle pugui tenir continuïtat, ja que s'ha mostrat convençut que l'"educació i la cultura" han de ser els motors de canvi.