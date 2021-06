L'Esbart Laurèdia es reinventa amb una mostra a l'aire lliure per finalitzar el curs

Sant Julià de LòriaL'Esbart Laurèdia es reinventa per mantenir viva la seva activitat associativa, cultural i artística en temps de pandèmia. Des de l'entitat, expliquen que durant aquest curs tan complex i excepcional, han hagut d'aplicar una pedagogia específica per complir amb els protocols i les consignes sanitàries. Per aquest motiu, el tradicional espectacle de fi de curs, que s'acostumava a fer a l'Auditori Claror, s'ha traslladat a la plaça de la Germandat en un format de mostra que ha tingut lloc aquest diumenge a les 18 hores.

En aquest sentit, el director artístic de l'esbart, Jaume Torra, ha manifestat que l'objectiu de la mostra és ensenyar al públic "com hem treballat durant l'any", ja que han aprofitat totes les consignes i els protocols sanitaris "com a recursos didàctics i pedagògics per fer noves coreografies per aquest espectacle". A més, ha afegit que tots els protocols, al final, es poden fer amb humor i per aquest motiu, les actuacions dels diferents grups començaven amb els dansaires rentant-se les mans ballant una cançó.

En la mostra, cada secció ha representat dues danses adaptant les coreografies per poder ballar junts però mantenint les distàncies, sense compartir elements entre els membres, amb l'ús de la mascareta i seguint un circuit d'entrades i sortides a escenes. Així, en aquest espectacle han volgut posar en valor la seguretat sense perdre en cap moment la creativitat. Concretament, en la mostra hi han participat els grups d'iniciació, infantils 1 i infantils 2, els juvenils, el cos de dansa i els bastoners. Tot i així, el grup dels dansaires més grans i el de música folk no han participat en la mostra "perquè no han iniciat les classes durant el curs", ha comentat Torra.

En total hi han participat una cinquantena de dansaires, respecte al centenar que habitualment acostumen a ser. "Ens ha costat una mica fer l'espectacle perquè totes les danses les hem muntat a l'últim moment" ha indicat Torra, remarcant que ha estat un any complicat perquè els ha costat molt tenir gent als assajos perquè hi havia gent confinada o fins i tot, perquè hi havia gent que s'estimava més no anar-hi per por. Per aquest motiu, des de l'esbart han volgut agrair la feina de tots els dansaires i també de totes les famílies que han donat suport a l'associació.