L'esperit de Mir i les rèpliques de l'obra 'Prats de Santa Coloma' s'apoderen de l'exterior de l'Espai Columba

Andorra la VellaEn el marc de la celebració del Dia Internacional dels Museus, que se celebra aquest 18 de maig, l'àrea de Museus del Govern i el Carmen Thyssen han posat en marxa aquest dissabte la primera de les activitats dissenyades per celebrar l'efemèride. Així, al llarg d'aquest mes, s'han organitzat una sèrie de propostes mitjançant la pintura a l'aire lliure i xerrades temàtiques que giren al voltant de la figura de l'artista Joaquim Mir i la seva obra 'Prats de Santa Coloma', de la col·lecció d'art de Crèdit Andorrà. L'activitat ha consistit en una sessió de pintura a 'PlenAir' que s'ha desenvolupat a l'exterior de l'Espai Columba i que ha aplegat una vintena de persones.

Així doncs, els participants han representat aquesta obra tan característica de Mir amb pintura al guaix i cavallet. La primera de les sessions s'ha iniciat a les 11 hores, però també hi ha programades per a les 12, les 15.30 i les 16.30 hores. Segons ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, "avui retrobem uns talleristes que estan emulant a Mir i que donaran aquesta visió diferent d'un quadre" que forma part de l'exposició 'Talents amb denominació d'origen. De Rigalt a Puigdengolas' que acull el Thyssen.

Paral·lelament, l'activitat s'ha fet coincidir amb l''Street Art', un projecte "que tenia per objectiu posar a l'abast dels joves artistes plàstics del Principat la possibilitat de decorar els murs que envolten l'Espai Columba amb dues figures com sant Gregori i sant Silvestre" mitjançant "una visió moderna i fresca". Precisament, tres dels pintors que formen part del projecte ja han iniciat les il·lustracions aquest dissabte i, de cara a la setmana vinent, està previst que es presenti el resultat final.

Per la seva banda, la cap de projectes del museu Carmen Thyssen, Teresa Areny, ha indicat que "per nosaltres és fantàstic haver engegat aquesta sinergia amb els museus d'Andorra". "Estem molt contents que ens brindessin aquesta oportunitat de lligar l'Espai Columba amb la nostra exposició de 'Talents'", ha ressaltat, recordant que l'obra de Mir "és totalment representativa del país". Així doncs, des del Thyssen estan satisfets d'impulsar col·laboracions d'aquesta mena per tal de sumar esforços i que els equipaments "siguin referència cultural de la nostra terra".

En un altre ordre de coses, i tenint en compte la celebració del Dia Internacional dels Museus, Riva ha posat en relleu que, en l'actualitat, "estem recuperant la mobilitat i tornant a rebre turistes", una situació per la qual els museus "ja s'han estat preparant i no han parat en cap moment". En relació amb les activitats paral·leles, "sabem que són un punt bàsic", tant pel que fa a la ciutadania del país com pels visitants, que saben que "troben una oferta complementària durant la seva visita a Andorra".