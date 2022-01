L'exclusivitat de visitar les entranyes de la central hidroelèctrica de FEDA

Andorra la VellaFEDA Cultura ha reprès aquest diumenge les visites al Museu de l'Electricitat i a les entranyes de la central hidroelèctrica, una activitat que convida als visitants a descobrir indrets carregats d'història habitualment prohibits al públic. La iniciativa, ajornada l'any passat a conseqüència de la pandèmia, està rebent una molt bona resposta per part del públic, ja que s'han assolit les places previstes en tres de les quatre visites planificades per aquest any. "La idea és entrar a les instal·lacions on normalment no es pot entrar, per això és una activitat exclusiva", ha afirmat la guia del Museu de l'Electricitat, Katia Vilana.

Així doncs, mitja dotzena d'assistents -els permesos per tal de complir amb les mesures sanitàries- han pogut veure de prop els tres generadors de la central, els excitadors que permeten posar-los en marxa i les arribades d'aigua. La idea, per tant, ha estat explicar amb detall com Andorra produeix electricitat gràcies a la producció d'energia hidràulica, la font renovable més important del Principat. "És una visita que agrada molt", ha assegurat Vilana.

Malgrat que la guia ha posat en relleu que al llarg de la visita s'expliquen aspectes més tècnics, ha assegurat que es tracta d'una activitat "a l'abast de tothom", ja que no se centra especialment en un públic expert. El perfil de visitant és eminentment nacional, i Vilana ha atribuït l'èxit de les convocatòries a "la curiositat d'entrar a un lloc amb tanta història i que és tan rellevant per al país". A banda de les visites a la central hidroelèctrica, FEDA Cultura també ofereix activitats i tallers infantils amb l'objectiu "d'obrir aquest espai museístic a tots els públics".

Després de la visita d'aquest diumenge, també hi ha altres tres programades pel 27 de febrer entre les 11.10 i les 13.10 hores; pel 27 de març entre les 11 i les 13 hores, i pel 24 d'abril també entre les 11 i les 13 hores. Per a inscriure's, els interessats han d'adreçar-se al correu electrònic fedacultura@feda.ad.

Visita a la central hidroelèctrica de FEDA