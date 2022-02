L'experiència d'un jove caiaquista amb discapacitat visual tanca la segona cita del Cicle de cinema de muntanya

OrdinoUna gesta única mai vista abans que explica una història de superació personal plena de valors. 'Kayak no limits. Menorca a cegues' és l'experiència viscuda per Isaac Padrós, un jove gironí amb discapacitat visual i física que emprèn la circumnavegació de l'illa de Menorca en un caiac individual mentre és guiat per la veu de Rai Puig, un guia de caiac professional. Aquesta ha estat la segona projecció que l'Auditori Nacional ha acollit aquest dimecres al vespre en el marc del Cicle de cinema de muntanya i de viatges que organitzen de manera conjunta els comuns d'Ordino i la Massana.

L'expedició es va allargar durant tretze dies i tots dos caiaquistes van recórrer 160 quilòmetres. Es tracta, sens dubte, d'una història de superació plena de valors que ha captivat el públic d'aquest vespre. 'Kayak no limits. Menorca a cegues' és una producció professional cent per cent en llengua catalana que ha fet la volta al món.

El documental ja visionat a Andorra ha estat mereixedor de nombrosos premis i nominacions en diversos festivals internacionals, i prèviament s'ha projectat en països com els EUA, l'Índia, la Xina, el Canadà, Croàcia o Colòmbia, amb els seus respectius subtítols en castellà, anglès i llengua de signes. Padrós és ambaixador de la Fundació Eurofirms, membre de la Taula d'Ecoturisme de Catalunya i president de l'associació Multicapacitats.

El Cicle de cinema de muntanya i de viatges encara té programades altres quatre sessions. La propera projecció tindrà lloc el 22 de febrer al Teatre de les Fontetes de la Massana a partir de les 21 hores. En aquest cas s'emetrà el documental 'La crida de l'Àfrica: misteris de la terra dels guerrers', una història de Miguel Angel García que narra la seva experiència durant la seva primera visita a l'Àfrica i la passió adquirida posteriorment pel continent.