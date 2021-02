L'experiència "més dura" de la vida de Cathy O'Dowd al Nanga Parbat

Ordino"L'expedició més dura de la meva vida". Amb aquestes paraules descriu l'alpinista d'origen sud-africà establerta a la Massana, Cathy O'Dowd, l'experiència viscuda al Nanga Parbat quan va fer cim per l'aresta Mazeno. L'expedició d'O'Dowd va ser la primera que va fer cim per una nova ruta, concretament per Mazeno, l'aresta més llarga d'un vuit mil que mai s'ha escalat. En un principi, tenien planejat i portaven aprovisionaments de menjar i aigua per fer la ruta en deu dies. "Una cosa és el pla i l'altra la realitat quan estàs allà", ha declarat l'alpinista, qui ha explicat que van fracassar intentant fer el cim el dia 11, i que finalment ho van fer el dia 14. En total, sumant els quatre dies per baixar, van estar un total de divuit dies. O'Dowd ha manifestat que van haver de fraccionar el menjar i l'aigua. "No necessitàvem fer tres àpats cada dia i vam continuar sense menjar", ha remarcat O'Dowd, afegint que va ser molt dur.

L'experiència viscuda en aquesta expedició és el que O'Dowd ha explicat en la primera sessió del Cicle de cinema de muntanya i de viatges aquest vespre a l'Auditori Nacional d'Andorra. L'activitat està organitzada entre els comuns d'Ordino i de la Massana i compta amb sis sessions. En aquesta primera, sota el títol 'Via nova en un 8.000: l'aresta Mazeno del Nanga Parbat', l'alpinista ha compartit amb el públic assistent 130 fotografies impressionants, algunes de les quals O'Dowd les descriu com "un camí al cel". Durant l'activitat, l'alpinista ha mantingut una xerrada amb el públic sobre aquesta proesa que va aconseguir el 2012.

L'expedició d'O'Dowd va ser la primera a aconseguir fer la ruta amb un equip format per sis persones, tot i que abans ja hi havia hagut onze intents fracassats per altres alpinistes. Durant la xerrada també ha explicat que la idea de fer la ruta va ser d'un amic seu que ja ho havia intentat anteriorment i que havia fracassat. "Era una motivació per a mi aconseguir-ho per primer cop", ha declarat O'Dowd, qui ha comentat que quan li van explicar ho va trobar molt interessant.

La propera activitat es farà el 4 de març, i estarà dedicada també a les expedicions en muntanya, amb l'alpinista i fotògraf professional d'Olympus, Javier Camacho. 'Chomolungna', nom que donen els tibetans a l'Everest, és una conferència il·lustrada amb fotografies, programada amb la col·laboració de Viladomat Esports. La tercera serà el 10 de març a càrrec de Núria Picas sota el títol 'Nuria Picas, una vida'. De cara el 12 de març hi haurà un homenatge a Sergi Mingote amb Josemi Herrera, el dimecres 17 març la conferència portarà el nom de 'Isla del Coco: santuari de la biodiversitat marina' de Ramon Casabayó i Lluís Manel Montoro i tancarà el cicle 'Una volta al món en família', un muntatge fotogràfic d'un any viatjant de Núria Samaniego i Nicholas, Elsa i Lydia Elrington el proper 24 de març.