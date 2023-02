Més de 1.600 alumnes participen en el 16è Dictat nacional

Andorra la VellaLa primera fase del Dictat nacional s'ha dut a terme aquest dimecres amb els 1.600 alumnes de tercer i quart de segona ensenyança dels tres sistemes educatius. La iniciativa, organitzada pel Servei de Política Lingüística, s'ha celebrat de forma simultània a totes les escoles del país a través d'un enregistrament del text en format de vídeo.

Enguany, per als alumnes de tercer s'ha triat un fragment del conte La coixa i la lluna d'Eva Arasa, amb el qual l'autora va guanyar el premi Pirineu de narració literària en la darrera edició dels premis Homilies d'Organyà. I per als alumnes de quart s'ha triat un fragment de la novel·la Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, obra guardonada amb el premi Anagrama de novel·la en català i el Premi de literatura de la Unió Europea, entre d'altres.

Els tres millors alumnes de cada classe passaran a la final, que tindrà lloc el dissabte 22 d'abril a Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on competiran per endur-se xecs de 600, 350 i 150 euros. A més, tots els finalistes rebran un exemplar de l'obra de la qual s'extraurà el fragment del Dictat, i com ja és habitual l'autor o autora del text hi serà present per signar llibres.

L'actriu Lua Roca ha posat veu als enregistraments dels textos d'aquesta primera fase i serà l'encarregada de dictar els de la final. L'any passat, com a novetat, els enregistraments de la primera fase es van gravar en format de vídeo per facilitar la comprensió als alumnes amb dificultats auditives; tradicionalment el dictat s'oferia en format d'àudio, però en vista de l'èxit que va tenir aquesta iniciativa, enguany s'ha optat pel format de vídeo per a tothom.

El Dictat nacional compta amb el suport dels centres educatius, de Ràdio i Televisió d'Andorra i del comú d'Andorra la Vella.