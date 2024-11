Nou dossier pedagògic per garantir la igualtat de gènere en l'educació

Andorra la VellaLa Secretària d’Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el Secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, han presentat aquest dijous el 'Dossier de recursos pedagògics per a la igualtat'. Una eina destinada a Primera i Segona Ensenyança i creada amb el suport dels tècnics de l'Institut de les Dones i de la Secretaria d'Estat d'Igualtat, que té com a objectiu servir de recurs pels docents dels tres sistemes educatius del país perquè puguin prendre consciència i reflexionar sobre sobre la seva tasca docent, així com també sobre els continguts i els materials que s’utilitzen a l’aula. "Al llarg dels anys s'han impulsat moltes accions formatives per afavorir la igualtat de gènere. Avui presentem un nou recurs que s'afegeix i millora les eines que ja tenim, i que ens ajudarà a seguir avançant en aquest tema" ha destacat, Bardina.

De fet, tal com ha explicat el Secretari d'Estat d'Educació, el dossier -que es farà arribar a tots els docents del país aquest mateix dijous a través dels representants d'Igualtat de cada centre- es divideix en tres apartats i conté un total de 22 accions. Un primer bloc que convida l'equip educatiu a fer una autoavaluació a través d'un test, el contingut i l'ús dels materials que s'utilitzen a l'aula per treballar la igualtat de manera transversal; un segon bloc que ofereix un ventall de 22 recursos i materials inspiradors per incorporar a l'aula; i, finalment, un annex que proporciona un glossari amb les principals definicions de conceptes que engloba la igualtat de gènere. "Són accions inspiradores que poden ser aplicades tal com apareixen a la guia o servir com a punt de partida per a què el docent les adapti o desenvolupi de manera similar. Donem així, si se’m permet dir-ho, una llibertat perquè el docent pugui adaptar allò que se li proposa" ha assenyalat, Bardina, qui també ha ressaltat que la guia s'ha creat perquè sigui una eina viva, que pot anar creixent i retroalimentant-se.

"Un altre aspecte molt important és que aquestes accions no s'han creat exclusivament per a l'àmbit de tutoria, sinó que es poden treballar des de la plàstica, la música, les ciències socials, les llengües i, fins i tot, des de les matemàtiques. La igualtat, per la seva pròpia naturalesa, és una eina transversal que ha d’integrar-se en tot el currículum" ha recalcat, el Secretari d'Estat d'Educació, qui ha volgut recordar durant la compareixença l'èxit de la primera jornada d'intercanvi d'experiències d'igualtat, que es va celebrar l'any passat i que, a partir d'ara, es realitzarà de manera bianual.

Aquest dossier forma part del Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius d’Andorra, una iniciativa que vol promoure la igualtat de gènere tot posant l'accent en la coeducació com a eina de prevenció de la violència de gènere i domèstica. El dossier ja es pot consultar a través de les pàgines web https://www.aferssocials.ad/, https://www.educacio.ad/, i https://iad.ad/.