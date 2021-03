'Murs que parlen', un projecte per embellir tres indrets de Sant Julià

Sant Julià de Lòria'Murs que parlen' és la nova proposta del comú de Sant Julià de Lòria que consisteix en la intervenció artística amb pintures a tres murs en diferents punts de la parròquia per embellir-la. D'aquests tres murs, dos s'assignaran a través de concurs públic pels artistes del país, tal com ha explicat la cònsol menor de la parròquia, Mireia Codina, afegint que el tercer el treballaran des de l'escola d'art mitjançant el professor Martin Blanco. "El treballaran amb tots els joves que entrin a formar part de l'espai jove" que el comú està a punt d'inaugurar, ha comentat Codina. Les ubicacions dels altres dos murals seran en el mur del vial de desviació de la carretera de Nagol i el mur privat a l'avinguda Verge de Canòlich número 57.

Codina també ha matisat que aquests dos murals que s'assignaran a través d'un concurs públic "un serà per a menors de 30 anys i l'altre per a artistes més consolidats" amb l'objectiu de donar una "oportunitat als joves que comencen". De fet, la cònsol menor ha refermat l'aposta del comú, la qual és potenciar als joves artistes del país.

Les propostes es poden presentar fins al 23 d'abril i el dia 30 es faran públics els guanyadors. Pel que fa als requeriments, Codina ha comentat que el plec de bases es podrà recollir al comú on s'haurà de presentar el pressupost que suposaria fer els murals. En aquest sentit, ha destacat que des de la corporació "tenim assignada una dotació de 25.000 euros" pel total dels tres murs, i ha remarcat que no tenen assignat cap import per un mur en concret. "Partirem del que ens demanin els artistes", ha indicat.

Un dels requeriments bàsics dels projectes és la temàtica, la qual ha d'estar vinculada a la candidatura que la parròquia està presentant a la Unesco amb ciutats creatives i la cultura popular. "Se'ls demana que facin un incís a la pintura fent referència a les diferents entitats i a la cultura que tenim a la nostra parròquia", ha manifestat. En concret, aquesta edició del concurs se centrarà en les següents tradicions lauredianes: Sant Joan amb les festes del foc i del solstici d'estiu, la festa major, la diada de Canòlich i les llegendes.

La intenció de la corporació és poder inaugurar les pintures murals el divendres de la festivitat de Canòlich. Finalment, Codina també ha declarat que si té una bona acollida, es voldrà donar continuïtat al projecte perquè per una banda ajuda a embellir la parròquia, però per l'altra també dona un impuls als artistes del país i ajuda a potenciar "les nostres arrels i la cultura popular".