Música per construir un film

Andorra la VellaMúsica i imatges es donaran la mà aquest dilluns en una nova proposta del festival internacional Orgue&nd. Els espectadors podran gaudir de la interpretació de l'organista titular del gran orgue de l'Oratori del Louvre de París, David Cassan, i del film 'Sunrise: A Song of Two Humans', de F. W. Murnau. Cassan transportarà l'espectador a viure les emocions de la pel·lícula creant la música a través de la improvisació. La cita serà a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella a dos quarts de deu de la nit.

L'intèrpret explica com es treballa un concert d'aquestes característiques, que és diferent d'un recital en què s'interpreten obres de compositors seguint una partitura. "Aquí tens una imatge i has de crear la música, i l'has de tocar bé. Cal no només tenir les idees sinó realitzar-les bé, és totalment diferent", explica sobre les diferències entre un concert normal i una improvisació com la que farà aquest dilluns sobre les imatges del film. Comenta que primer cal veure la pel·lícula: "Quan la veus una vegada pots delimitar les grans escenes", explic,a i afegeix que després "quan tens un tipus de música al cap l'adaptes a les imatges però en tot cas el que no cal és voler seguir molt fidelment les imatges" sinó crear "una estructura" que porti l'espectador a saber què pot passar després. En aquest sentit, posa com a exemple l'escena del film de Murnau en què l'home vol matar la dona, ell intenta crear una música que serveixi el públic a fer-se una idea del que passarà i d'aquesta manera es dona "continuïtat". "La música té un rol molt important perquè sosté la imatge, però no ha de depassar-la, si vas molt lluny la gent escolta la música i no veu les imatges i això és un error", explica.

I sobre la improvisació que caracteritzarà la seva interpretació aquest dilluns, explica que és una qüestió que "es treballa a molt llarg termini, al llarg dels anys", i afegeix que l'experiència permet que puguis "traduir molts sentiments diferents". Així, explica que ell té el film al cap i quan veu una imatge té "la música" que li sorgeix automàticament. L'experiència, diu, fa que sàpigues a l'avança "què cal tocar" i de vegades pot ser, fins i tot, una composició d'algun autor conegut.

És la primera vegada que actua a Andorra i valora l'experiència com un enriquiment personal i professional. En aquest sentit, destaca que vol "veure com reacciona el públic" i explica també que el viatge li ha permès descobrir el patrimoni organístic del país.