Un repertori "atractiu i d'una càrrega musical molt alta" al festival Orgue&nd

Escaldes-EngordanySota el títol 'Jardins d'anada i tornada: tres-cents anys de música per a flauta i orgue', l'organista danesa Olga Witte i el flautista Jordi Gendra oferiran aquest dissabte a l'església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany un repertori "atractiu i interessant per al públic i d'una càrrega musical molta alta, de molta qualitat", tal com l'ha definit Gendra. Els dos intèrprets faran un viatge per 300 anys de música per a orgue i flauta travessera, partint del Barroc i arribant als nostres dies. En definitiva, un programa que ha fugit de les peces més habituals per buscar altres sonoritats.

Witte ha destacat que s'inclouen peces del Barroc com les de Krebs i Johann Sebastian Bach, per passar pel romanticisme i arribar a peces actuals com les d'Ignacio Ribas ('Ave Maria') o una composta per ella, 'Beating', que s'estrena en el concert d'aquest dissabte. Es tracta d'una composició marcada per la improvisació, ja que no en va, ella prové del món del jazz. "Té punts de jazz per la llibertat creativa, pel concepte de la mateixa peça, que és un paisatge sonor, amb clímax i punts més foscos" i pel tipus d'improvisació, ha destacat Gendra que ha recordat que si bé Witte té aquesta formació musical de base, ell en canvi està més avesat a la clàssica.

Gendra també ha destacat que feia molt de temps que no tocava amb orgue i que mai havia fet un programa sencer acompanyant aquest instrument i ha valorat que el festival internacional Orgue&nd li ha permès "aprofundir en l'amistat i la coneixença" de l'impulsor, Ignacio Ribas, i "obrir nous camps del repertori de la flauta acompanyada d'instrument de teclat", la qual cosa l'ha portat a ell i a Witte a una recerca per trobar el repertori que oferiran.

Els dos músics van poder assajar a Dinamarca i ara han acabat de donar els darrers retocs al programa, de cara a la cita que tindrà lloc a aquest dissabte a dos quarts de deu de la nit.