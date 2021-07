La música torna als carrers de la mà de l'ONCA

Andorra la VellaLa Fundació ONCA inicia aquest dilluns el cicle d’estiu ON-Carrer, i el divendres 16 de juliol, les Nits d’estiu als museus d’Andorra.

El cicle ON-Carrer comença a la parròquia d’Encamp amb quatre actuacions que tindran lloc els dies 12, 13, 14 i 15 de juliol. La primera actuació serà aquest mateix dilluns amb Joan Acoustic Simulator, format per Joan Hernández, a les 15 hores a la plaça de l’església del Pas de la Casa. Dimarts, serà el torn d’Alberto Herrera Trio, format per Alberto Herrera, Teo Herrera i Edu Cabrera, a les 19 hores a la plaça Sant Miquel d’Encamp; el 14 de juliol es podrà escoltar Quim Salvat a les 19 hores a la plaça Sant Miquel d’Encamp, i el dijous, dia 15, Jordi Gendra - Sessió DJ s’escoltarà a les 12 hores a la plaça de l’església del Pas de la Casa.Pel que fa al cicle de les Nits d’estiu als museus d’Andorra aquest divendres, 16 de juliol, a les 20 hores, al Museu de l’Automòbil, es podrà escoltar el duet Jordi Gendra-Música de Cambra per a dues flautes travesseres format per Jordi Gendra i Mariano Bas, que interpretarà un repertori clàssic amb obres de compositors reconeguts com Wolfgang Amadeus Mozart o Ludwig van Beethoven. L’activitat és gratuïta però cal reservar prèviament al telèfon 836 908.