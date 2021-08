Música tradicional per omplir la plaça Guillemó

Andorra la VellaEl cicle On-Carrer ha començat aquest dimecres la seva presència a la parròquia d'Andorra la Vella. La Sonsoni, juntament amb Antònies Darkness, han estat els grups encarregats a donar aquest tret de sortida a les cinc actuacions programades, que continuaran el divendres amb tres propostes. La Sonsoni, integrat per Elias Porter (viola) i Josep Lizandra (acordió i veu), és un grup de música tradicional, amb un repertori que inclou danses, cançons i músiques recollides dels vells acordionistes i cantaires pirinencs, i alguns temes compostos a partir de la tradició muntanyenca.

Les persones que es trobaven a la plaça Guillemó aquest dimecres a la tarda han pogut gaudir amb La Sonsoni d'un repertori "pirinenc, de muntanya" que ha combinat "cançons tradicionals amb altres que parlen de la vida de muntanya" i molt especialment de certs canvis com quan es va introduir el tractor o com ha canviat la percepció dels corriols o els aliments. "Intentem explicar tot aquest canvi de manera divertida", ha destacat Lizandra. Precisament, ha reivindicat que "les cançons són una manera d'explicar la història del país". Tot aquest repertori és fruit no només de la recerca dels dos músics per trobar les composicions tradicionals sinó també de la composició de Lizandra. En aquest sentit, Porter destaca la facilitat que té l'acordionista per fer cançons: "Jo fa trenta anys que toco i tinc dues cançons compostes, en canvi ell et diu 'tinc una cançó nova' i te'l trobes al cap d'una setmana i et diu: 'en tinc una altra', i a més són cançons amb molt de fonament i amb lletres molt ben trobades".

Porter destaca que l'ON-Carrer és "una molt bona iniciativa", ja que ha permès que els músics hagin pogut treballar i "contribuir a l'alegria de la gent".

Actuació de La Sonsoni a la plaça Guillemó

Els dos músics treballen ara en un disc que ha de veure la llum a la tardor i que recull els 25 anys de trajectòria que porten junts, des que Porter tenia catorze anys, tal com ha recordat Lizandra. I celebren el "ressorgiment" que està tenint tota aquesta música tradicional. En aquest sentit, Porter destaca que hi ha grups que estan posant l'acordió o la txalaparta a les seves cançons. "No passa res per tornar al primigeni; està molt bé que torni" aquesta música tradicional, ha reivindicat.

La cita de l'ON-Carrer a Andorra la Vella continuarà divendres amb les actuacions d'Ismael Gonzalez a les sis de la tarda al carrer Callaueta; B Sharp Trio a les set de la tarda a la plaça Guillemó i Vibrand en clau de soul, a dos quarts de vuit al Barri Antic.