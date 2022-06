Ordino crema les seves falles i el Mai de Sant Pere aquest dimarts

OrdinoCinc dies després de les cremades de falles de la nit del dia 23 a la resta de parròquies del país, arriba el torn d’Ordino que celebra la festa aquest dimarts 28 de juny, revetlla de Sant Pere i festa parroquial, per tancar el cercle fallaire andorrà. Aquest diumenge, els fallaires ordinencs han anat a pelar els beços per fer la falla tradicional i s’han aplegat al Prat de Call per elaborar les falles que cremaran la nit del 28, segons explica l'Associació de Cultura Popular d'Ordino en un comunicat aquest dilluns.

Els actes començaran a les 12 hores quan els fallaires d’Ordino plantaran el Mai de Sant Pere a l’aparcament del Prat de Vilella. La cremada de falles començarà a les 22:30 hores a la plaça Major d’Ordino.

Obriran la festa els dansaires de l’Esbart Valls del Nord amb el ball ‘Fallaires d’Ordino’ amb música composta per Jordi Barceló. Tot seguit iniciaran el recorregut la trentena de Fallaires de llum acompanyats musicalment pels Grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra; darrera seu sortiran els Fallaires d’Ordino amb les falles de foc i la música de la buna d’Albert Adellach i els timbals d’Hèctor del Val i Nerea Rius.

Els fallaires rodaran les falles pels diferents carrers del casc antic (C/ Major, C/ de la Grau, C/ del Mig, C/dels Coms) fins a confluir a l’aparcament del Prat de Vilella on hi haurà plantat el Mai de Sant Pere. Al seu voltant rodaran els fallaires de llum, ballaran les bruixes, s’encendran les falles tradicionals i finalment cremarà el mai amb els fallaires rodant al seu voltant.

Enguany la cremada compta amb 30 fallaires i 30 fallaires de llum. Des que es va recuperar la festa l’any 2018, el col·lectiu fallaire ha anat cohesionant-se i creixent de forma sostinguda.