Ordino espera que el 'Contradans' aporti visitants durant el cap de setmana

OrdinoOrdino ha donat el tret de sortida al festival 'Contradans' aquest divendres a les 18 hores. En l'acte inaugural hi han participat els cònsols de la parròquia, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, i també ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. L'arrencada d'aquest festival de dansa, cultura tradicional i folklore ha estat a càrrec de l'Esbart Valls del Nord, que han interpretat la dansa 'Llamp de flors' i han presentat per primer cop la dansa de 'La Lloba'. Des del comú d'Ordino desitgen que el festival atregui molts visitants al llarg del cap de setmana perquè dinamitzi la parròquia. De fet, Choy ha indicat que esperen la rebuda de molts visitants tan nacionals com també d'Espanya, i ha assegurat que aquest divendres ja s'ha començat a veure moviment de turistes pel poble en aquest inici del Pont del Pilar. "Esperem que continuï així tant dissabte com diumenge", ha manifestat.

Cal recordar, que el festival 'Contradans' és el projecte guanyador que va sortir del pressupost participatiu que el comú va engegar el passat desembre. "La proposta guanyadora consisteix en un festival de dansa i cultura tradicional i esperem omplir el cap de setmana de dansaires i paradistes a tot el poble", ha expressat Choy. El festival està dividit en tres parts. Per una banda hi ha els espectacles de dansa, els quals van des dels més tradicionals amb l'Esbart fins a danses més contemporànies com les de Kukai Dantza. A més, el festival també compta amb una fira d'artesans amb un total d'una quinzena de parades ubicades pel carrer major i amb diferents tallers. De fet, la cònsol menor ha volgut destacar el taller d'estampació botànica que es farà el diumenge a les 10.30 hores als jardins de Casa Rossell.

Tot i que la majoria dels espectacles són a l'aire lliure, també hi ha dos espectacles a l'Auditori Nacional d'Andorra a les 21 hores d'aquest divendres i dissabte. Per veure aquestes danses cal una reserva prèvia. En aquest sentit, Choy ha indicat que les reserves van a molt bon ritme, tot i que encara queden localitats. "Hem aconseguit que hi hagi un aforament del 100% amb el passaport Covid", ha declarat, afegint que l'aforament és elevat i que esperen poder omplir tots els espectacles.

El festival es tancarà aquest diumenge a les 17 hores. Des del comú han assegurat que un cop hagi passat el cap de setmana, faran una valoració de com ha anat aquest projecte del pressupost participatiu. "Si és un èxit, serà un dels projectes que haurem de valorar si li donem una continuïtat o no", ha manifestat Choy.