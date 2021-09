El festival de dansa 'Contradans', del 8 al 10 d'octubre i amb companyies de renom

OrdinoEl festival internacional de dansa, cultura popular i folklore 'Contradans', projecte guanyador del primer pressupost participatiu d'Ordino, se celebrarà del 8 al 10 d'octubre i hi participaran companyies de renom. Així ho han anunciat aquest dilluns la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, i la guanyadora del pressupost participatiu, Meritxell Rabadà, durant la presentació oficial de l'esdeveniment. D'aquesta manera, des de la corporació s'ha explicat que el festival, impulsat per l'Esbart Valls del Nord, comptarà amb la participació de grans companyies de dansa com l'Esbart de Rubí, la Factoria Mascaró i Kukai Dantza (país basc), així com personalitats reconegudes dins d'aquest món com són Carles Belda i Jordi Rubio. A banda d'aquests espectacles dansaires, el festival també inclou altres accions com una fira artesanal i una exposició de membranòfons a l'Era Rossell.

Durant la seva intervenció, Rabadà ha volgut agrair en primer lloc que la ciutadania d'Ordino hagi decidit que la proposta guanyadora del pressupost participatiu estigui relacionada amb l'àmbit de la cultura popular, la qual cosa "diu molt de la societat". Malgrat que el projecte el va presentar a títol personal, ha reconegut que la idea ha estat concebuda per un nombrós grup de persones que ha estat reflexionant durant els darrers mesos entorn de la idea de com la dansa tradicional ha hagut d'evolucionar i adaptar-se als nous temps. És al llarg d'aquesta reflexió quan també es van adonar que aquest festival "no és una cosa exclusiva de dansa", sinó també d'oficis. "Volem promoure les arrels de la contemporaneïtat", ha dit Rabadà, per la qual cosa cadascun dels participants en aquestes jornades "han estat escrupolosament triats per ser-hi" per tal d'oferir al públic "espectacles que són de molta qualitat".

Entrant al detall, la inauguració del festival i del mercat artesanal tindrà lloc el divendres 8, a les 18 hores, a la plaça Major. Posteriorment hi haurà l'obertura de l'exposició de membranòfons de Xixo Luthier a l'Era de Casa Rossell (18.30 hores); un primer taller de flors teixides amb fibres naturals al pati de l'Era Rossell (19 hores) i un primer espectacle de dansa Canigó de la mà de l'Esbart de Rubí a l'Auditori Nacional.

L'endemà s'obrirà de nou el mercat a partir de les 10 hores i s'allargarà fins a les 21 hores, i el mateix passarà diumenge. També a les 10 hores de dissabte i diumenge hi haurà una demostració de treball amb la forja als jardins de Casa Rossell. Durant el matí de dissabte, a més, el pati de l'Era Rossell tornarà a acollir un taller de flors teixides amb fibres naturals (10 hores); un altre de construcció del tamborí tradicional (11 hores a l'Era Rossell), i l'espectacle de dansa Sols a càrrec de Carles Belda i Jordi Rubio a la plaça Major (12 hores). De cara a la tarda les propostes continuaran amb un nou taller que s'anomena 'Fes la caseta portallums de menairons' (16 hores als jardins de Casa Rosell); a les 17 hores hi haurà l'espectacle 'Indiano sons i els passos perduts' de la Factoria Mascaro a la plaça Major; un taller d'estampació botànica als jardins de Casa Rossell (18.30 hores); un altre sobre manteniment de tambors, tabals i timbals (19.30 hores) i, per cloure la jornada, s'oferirà l'espectacle 'Hnuy Illa' de Kukai Dantza (21 hores).

De cara a diumenge, a les 10 hores, Joan Maya Sein de Kukai Dantza oferirà un taller de dansa a l'ACCO; es repetiran al llarg del matí els tallers relacionats amb l'estampació botànica i les flors teixides amb fibres naturals, i a les 12.30 hores hi haurà un nou espectacle de Kukai Dantza anomenat 'Gelajauziak' a la plaça Major. Finalment, el tancament del festival serà a les 17 hores.

Pel que fa a la fira artesanal de tot el cap de setmana, Choy ha explicat que hi participen fins a catorze estands, però també s'hi sumarà l'Esbart Valls del Nord i l'associació de cultura popular. "Volem complementar tot el festival de dansa amb la cultura artesana i unir aquests dos elements", ha afegit la cònsol.

Amb tot, Rabadà ha posat en relleu que es tracta "d'un projecte molt elaborat i treballat des de l'Esbart", ja que "la idea era traspassar fronteres". Els espectacles programats, a més, impliquen "tot el poble d'Ordino", ja que es desenvolupen en diferents punts del nucli antic de la parròquia. Per tal de fer més difusió de l'esdeveniment, també s'ha estat fent un treball de comunicació amb hotelers, comerciants i restauradors, i des de les xarxes socials d'Andorra Turisme s'ha promocionat el festival a nivell internacional.

De cara a edicions futures, Choy ha posat en relleu que, en tractar-se del pressupost participatiu, "caldrà veure que passarà de cara al proper any", ja que serà segons la participació i l'acceptació de l'esdeveniment quan es prendrà la decisió de donar-li continuïtat. L'assistència a qualsevol acte de la programació és gratuïta i només caldrà reservar plaça a 4tickets pel que fa als espectacles a l'Auditori Nacional i a la biblioteca comunal per a la resta que es fan a l'aire lliure i també per als tallers.

10.000 euros restants del pressupost participatiu

La primera edició del pressupost participatiu d'Ordino comptava amb un pressupost de 50.000 euros, però el festival de dansa 'Contradans' estarà dotat amb 40.000. Així, pel que fa als 10.000 euros restants, Choy ha manifestat que es mirarà si és factible o no que el segon projecte guanyador, una màquina expenedora de reciclatge inversa, sigui una realitat.

Que aquest projecte es pugui dur a terme o no depèn essencialment del cost. "Estem mirant si amb els 10.000 euros restants es pot fer alguna cosa", ha dit Choy, afegint que, com és evident, la proposta "no serà de la magnitud que voldria la persona que va proposar el projecte".