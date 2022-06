Ordino fa rodar les darreres falles d'enguany del Principat

OrdinoLa revetlla de Sant Pere d'Ordino s'ha pogut tornar a celebrar amb normalitat. Tot i que les falles ja van poder rodar l'any passat, enguany s'ha recuperat la costellada popular que ha tingut lloc a les 20.30. D'aquesta manera, els ordinencs i ordinenques s'han reunit a Prat de Call per fer coixí i així poder fer rodar les posteriors falles. La festa pròpiament dita ha començat a les 22.30 hores a la plaça Major, on l'Esbart Valls del Nord ha interpretat la coreografia del ball 'Fallaires d'Ordino' perquè després els més petits sortissin a escena. Així, una trentena de fallaires de llum han tornat a portar la llum a l'inici de la festa, acompanyats dels grallers i els tabalers dels Castellers d'Andorra.

A continuació hi ha hagut l'inici de la cremada per part dels 30 fallaires de foc. Cal recordar, que enguany hi havia 10 participants més per cada categoria, però en total, al voltant d'un centenar de persones han participat en tots els actes de la nit. L'inici també ha comptat amb la presència d'un buner i d'un timbal. Enguany, com a novetat, a banda de la desfilada de falles pel carrer Major i pel carrer dels Coms fins a l'aparcament Prat de Vilella, per tal de recuperar l'essència de les falles del segle passat quan els nens anaven corrent pels carrers del poble amb les falles, un grup de fallaires més experimentats han baixat per carrerons del nucli antic del poble.Ja a l'aparcament Prat de Vilella, els fallaires de llum han tornat a voltar al costat del mai, el qual s'ha plantat aquest dimarts a les 12 hores. A més, l'Esbart també ha interpretat la dansa de les bruixes a l'aparcament, la qual ja es va recuperar fa uns anys. Finalment, s'ha procedit a la crema de la falla tradicional per encendre el mai. Des de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino es busca que les falles d'Ordino tinguin un creixement sostingut perquè es vagin arrelant i no morir mai d'èxit.

De cara a aquest dimecres, la festivitat de Sant Pere clourà amb la missa al Serrat, que enguany ja es podrà celebrar a l'interior de l'església de Sant Pere, on els assistents podran gaudir del posterior tradicional aperitiu.