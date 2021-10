El Parc Central esdevindrà una galeria d'escultures andorranes a l'aire lliure

Andorra la VellaL'artista andorrana, Nerea Aixàs, ha estat la guanyadora del concurs d'idees que el juny passat va impulsar el Govern perquè realitzi una escultura que homenatgi els voluntaris del país. L'acte d'entrega del premi, un xec de 2.000 euros, s'ha realitzat a la cantonada del Parc Central més propera a l'aparcament, a l'inici del passeig, perquè és previst que l'escultura s'ubiqui allà. Les ministres de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarès, han estat les encarregades, aquest dimecres, de donar el premi a l'artista. Aixàs té ara fins a final d'any per donar forma al seu projecte guanyador. A l'acte també hi han assistit la tercera classificada del concurs d'idees, Emma Regada, que s'ha endut un xec per valor de 300 euros, i la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, que ha anunciat la voluntat del Comú de convertir el Parc Central en una galeria d'art a l'aire lliure. La segona classificada del concurs, Laia Maestre, no ha assistit a l'acte.

“La idea d'homenatjar el voluntariat passa, a la meva obra, perquè siguin els mateixos voluntaris els que ajuden a subjectar el projecte. Com que s'exposarà al parc, també he volgut que sigui una escultura lúdica, i que els nens també poguessin participar de l'escultura i asseure's”, ha explicat l'artista Nerea Aixàs, qui preveu que l'escultura faci dos metres d'ample per dos d'alçada i que s'instal·li al parc cap al desembre.

“A Andorra sempre hem tingut molta tradició en la gestió del voluntariat, sempre s'ha sabut, des del govern, gestionar la disposició de moltes persones del país a col·laborar amb qualsevol tipus d'esdeveniment esportiu... o tal com ha passat durant la pandèmia. Des del govern no ens quedava cap dubte que això s'havia de reconèixer, perquè els voluntaris són persones que s'han exposat a contagiar-se, que han cuidat de la gent gran i que han treballat tant amb nosaltres com amb entitats com la creu roja per poder sortir endavant”, ha valorat la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarès, l'acte d'aquest dijous. La dirigent ha considerat que “ningú podia dubtar que aquest reconeixement era necessari”.

Afers socials ha dotat els tres premis dels concurs d'idees, que sumen 3.000 euros. Repartits en 300 euros per a la tercera classificada, 700 euros per a la segona i 2.000 euros per a la guanyadora. De la seva banda, el ministeri de Cultura posa la partida perquè l'artista executi l'obra, pressupostada en uns 15.000 euros.

El Parc Central, una galeria d'art a l'aire lliure

El centre d'art d'Andorra la Vella, que estan construint al bell mig del Parc Central i la concessió del bar/espai d'art a Philippe Shangti han inspirat el comú de la capital per convertir el Parc Central en una sala d'exposicions a l'aire lliure. La cònsol Conxita Marsol ha aprofitat l'acte d'entrega dels premis del concurs d'idees per anunciar que el Comú adquirirà cada any una escultura per col·locar-la al parc. “Per què no fer arribar l'art dels nostres escultors a tothom. Que l'art pugui conviure amb els nostres ciutadans i que pugui ser un atractiu turístic, i sobretot, potenciar la cultura i donar una oportunitat als nostres artistes de poder mostrar la seva obra en una gran galeria a l'aire lliure”, ha argumentat la dirigent.

El comú va acordar aquest dimecres comprar, per uns 16.000 euros, una obra a l'artista Judit Gaset, que se sumarà, quan estigui acabada, a les que ja estan instal·lades al parc, 'Cadireta', de Rafel Contreras i l'homenatge a José Rizal, d'Àngel Calvente, i a la que d'aquí uns mesos els entregarà Nerea Aixàs. La cònsol ha anunciat que dotaran cada any una partida pressupostària per adquirir una obra d'algun artista del país per exposar-la al parc.

Pel què fa al centre d'art que el Comú projecta al Parc Central, la cònsol ha explicat que les obres van “amb una mica de retard”. Era previst que l'espai estigués enllestit a mitjan de novembre, però “hi ha un problema amb el subministrament dels materials que podrien endarrerir la inauguració uns 15 dies, així que esperem que cap al desembre pugui estar a punt, juntament amb l'espai de Philippe Shangti”, ha dit Marsol.