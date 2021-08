Ple absolut a les Nits obertes d'Ordino

OrdinoLa 25a edició de les Nits obertes d'Ordino s'ha tancat aquest dimecres amb el concert del duet italià I Fratelli La Strada. Des del comú es mostren molt satisfets per la rebuda que han tingut els concerts i per l'afluència que hi ha hagut amb un ple absolut en tots ells. La cònsol menor, Eva Choy, ha recordat que les actuacions estaven limitades a cinquantena de persones assegudes a causa de les restriccions per la Covid-19 i que calia reserva prèvia. Tot i així, en tots els concerts hi ha hagut una major assistència de públic amb la gent que s'acostava al voltant i restava de peu o asseguda en terrasses. "Sempre hi ha més gent que les places reservades", ha destacat Choy. Així, en el total dels sis concerts han passat més 550 persones, una mica menys que l'any anterior, ha comentat Choy.

La cònsol menor també ha comentat que tan sols un concert, el del 4 d'agost amb el grup Manu & The Vodka's, es va haver de celebrar a la sala la Buna per la pluja. "Tota la resta els hem pogut fer a l'exterior", ja que l'objectiu és fer-los a la plaça Major "perquè tots els restauradors i bars del costat també puguin tenir les seves terrasses plenes". A més, ha afegit que aquests concerts durant l'estiu són de les poques activitats que poden celebrar al vespre a l'aire lliure per la temperatura.

Choy també ha destacat que "aquestes nits agraden molt i sempre intentem fer un repertori variat per tots els gustos". De fet, un any més, tots els concerts han estat fets per grups del país. "Donem una mica de vida als artistes locals en un moment en el qual tampoc estan en plena activitat", ha indicat.

Quant al grup que ha tancat el cicle, està format per una violinista d'origen andorrà, Anna Garcia Alba, i per un guitarrista italià, Antonio D'Antoni. El duet ha protagonitzat una de les nits més alternatives amb un repertori propi en diferents llengües inspirat en la música de cabaret en petit format. Cal recordar, que el cicle va començar el passat 14 de juliol i que en total, han tingut lloc sis concerts que s'han celebrat principalment a la plaça Major, però també a Cal Pal, als jardins Plandolit i a Prat del Call. Concretament, la proposta del concert ON-Carrer, organitzada conjuntament amb la Fundació ONCA, impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, va ser l'actuació que va rebre més públic amb un total de 175 assistents en els tres concerts de petit format, tal com informen des del comú.