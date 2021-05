El festival Orgue&And amplia l'oferta gràcies al suport unitari de les institucions

Andorra la VellaLes diferents institucions implicades (Govern i tres comuns) han presentat aquest dijous una nova edició –la 22a– del festival internacional Orgue&And, que se celebrarà aquest proper mes d'agost amb un augment de l'oferta gràcies al conveni que han signat per donar suport a l'esdeveniment. El festival se celebrarà entre el 9 i el 21 d'agost i comptarà amb sis concerts, quatre a Andorra la Vella, un a la Massana i un a Escaldes-Engordany, entre un i dos més respecte a anys anteriors. En un d'aquests concerts s'hi projectarà una pel·lícula muda i el públic podrà assistir a la improvisació de la música en directe. A més, hi haurà un darrer concert extraordinari que es farà per Nadal i en el qual hi tocarà el guanyador del concurs Sax Fest. Juan María Pedrero, Michal Markuszewski, Olga Witte, Jordi Cendra, David Cassan, l'Accademia Hermans, Christian Ott i Isabelle Lagors seran els intèrprets d'enguany.

"Altres anys s'ha pogut fer una programació més intensa quant a activitats paral·leles, però ja l'any passat se'n van suspendre pel tema de la Covid, així que enguany les activitats que impliquen moviment de persones irregular com les audicions i els cursos, de moment i fins que no tinguem una nova normativa, aquetes propostes paral·leles hauran de quedar en suspens", ha afirmat el director artístic del festival, Ignacio Ribas. El lema de l'edició d'enguany del festival és 'Jardins', que representa la varietat de propostes que acull l'esdeveniment en general i, en concret, la varietat que ofereix cada compositor. "Tot músic té el seu jardí sonor, format pel seu repertori musical, que cuida amb cura i dedicació diària. Un jardí creat amb múltiples flors, és a dir, amb múltiples obres musicals", ha afirmat Ribas. Els orgues sonaran sols o acompanyats d’altres instruments com l’arpa, la flauta travessera, el violoncel barroc o la veu.

El festival internacional Orgue&And

El ministeri de Cultura i Esports, juntament amb els comuns de la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, l'Arxiprestat de les Valls i l'associació Amics de les Orgues, han impulsat aquest conveni amb l'objectiu d'establir un règim de col·laboració per assegurar la continuïtat i la consolidació tant del festival com de l'aprenentatge i la difusió entre el públic adult i escolar d'aquest instrument de vent. Aquesta col·laboració es materialitzarà amb la subvenció per part del ministeri de 15.000 euros anuals, que s'afegiran a les aportacions dels comuns i de l'arxiprestat. "Formalitzem aquest conveni per donar un reconeixement a una trajectòria consolidada i decidida a difondre una disciplina que ens representa, ja que tres de les esglésies del Principat compten amb un orgue, així que el ministeri el que fa és formalitzar el reconeixement perquè l'ajut ja el donava, i el que fa també fem és unificar els suports, un fet que mostra la unitat de les institucions", ha afirmat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.

"Ara nosaltres podem començar a programar a anys vista –ha explicat Ribas–, i això és molt important, perquè en cas contrari molts músics no estan disponibles; d'aquesta manera, podem portar grans noms que fins ara havien estat limitats, ja que tenien les agendes programades des de fa molts anys. Segons el director artístic, "també ens permet l'ampliació de la proposta, perquè comptem amb un increment del fons econòmic, i això ens permetrà ampliar la programació, no només al mes d'agost, sinó tot l'any, almenys una vegada al mes, i això és bo pels instruments, perquè així sonen de manera continuada i el seu bon funcionament està assegurat". En aquest sentit, Sílvia Riva ha afegit que "quan el festival busca el seu programa i calendari i dona l'oportunitat als artistes de renom de venir a Andorra, al seu torn aquest artista veu que el fet de venir a Andorra, compta amb el suport institucional, un dels fets diferencials que podem oferir els comuns i el Govern a diferència d'altres països, i si han de triar entre un ajuntament o Andorra, el que volem es que triïn Andorra", ha explicat.