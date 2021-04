Sant Jordi a tres bandes, a Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany ha optat per 'descentralitzar' la celebració de Sant Jordi per evitar aglomeracions. Així, al Parc de la Mola hi ha els tallers per als infants i les parades institucionals; a la plaça Lalín es poden trobar editorials i a la plaça de les Pubilles artesanes; en tots els punts, a més, hi ha parades perquè els ciutadans puguin adquirir la seva rosa.

La celebració de Sant Jordi a Escaldes-Engordany està molt centrada en els infants i les famílies i per aquest motiu al llarg del dia passaran pel Parc de la Mola uns 300 infants de les escoles de la parròquia a gaudir dels tallers que s'hi ofereixen i a la tarda, ho podran fer les famíilies. A més, a la tarda al Prat del Roure acollirà un espectacle per als més petits de casa, El petit Dalí i el camí cap als somnis. També hi serà molt present l'art ja que al llarg del dia hi haurà demostracions de pintura mural i a la tarda una 'performance' de l'artista Emma Regada.