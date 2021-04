Andorra la Vella recupera la fira de Sant Jordi en una jornada per a "l'optimisme i la il·lusió"

Andorra la VellaLa plaça del Poble d'Andorra la Vella s'ha tornat a omplir de roses i llibres després que la pandèmia ho impedís ara fa un any. "Il·lusió i optimisme" en aquesta jornada en la que es recupera una certa normalitat han estat les paraules que han fet servir tant el cap de Govern, Xavier Espot, com la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, per celebrar que la cita s'hagi pogut dur a terme aquest any malgrat els protocols a què obliga el coronavirus.

"Estem molt contents de tornar a fer la fira", ha destacat Marsol, que ha afegit que es veu els ciutadans "molt animats". De fet, ha valorat amb satisfacció l'ambient que s'ha vist a la plaça i el fet que les roses "estiguin pràcticament acabades", la qual cosa demostra que "la gent tenia ganes" de celebrar aquest dia. "És un pas endavant cap a la normalitat i poder fer la fira per a nosaltres ha estat molt important perquè l'any passat va ser molt trist" i ha afegit que sembla que ja se li té "el peu al coll" a la pandèmia amb la vacunació. La cònsol major també ha destacat que els paradistes els han transmès que estan "molt contents amb la resposta" de la gent i també per haver pogut recuperar aquesta cita. De fet, ha explicat que sembla que tenen bones expectatives i que això pot ser "una bona dosi d'il·lusió per a tots".

Al seu torn, el cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que "dies com aquest ens infonen optimisme i il·lusió" i ha subratllat el fet que tot i que amb certes mesures sanitàries, "almenys" es pot anar "recuperant aquells costums que tant trobàvem a faltar com la fira de Sant Jordi". El cap de Govern ha explicat, a preguntes dels mitjans de comunicació, que ha comprat "llibres i roses" i que com "no podia ser d'una altra manera" havia prioritzat els autors andorrans com David Gálvez, Albert Villaró o Iñaki Rubio i també l'últim editat per l'editorial Trotalibros, que s'ha creat recentment.

Sobre l'estat del sector editorial i de producció literària, la ministra de Cultura, Sílvia Riva, ha manifestat que s'ha mantingut "actiu tot l'any" i ha subratllat que "han fet molt costat perquè la cultura no s'aturés". A més, ha fet notar que "molta de la creació que va tenir lloc" durant el confinament "ha aflorat" i aquest any hi ha publicacions de molts dels escriptors andorrans. "Les editorials han fet molt bona feina", ha afegit, fent una crida a què la gent adquireixi aquests llibres i, d'aquesta manera, doni suport al sector. També ha manifestat que aquest és "un dia d'alegria" tenint en compte que el sector va estar "molt damnificat" pel fet de no poder celebrar l'edició anterior.

Riva, Marsol i Espot han recorregut la trentena de parades instal·lades a la plaça del Poble, que es troben separades per evitar aglomeracions. Han estat acompanyats pel cònsol menor i el conseller de Cultura i Promoció Turística, David Astrié i Miquel Canturri; per la síndica general, Roser Suñé, i per l'ambaixador francès, Jean-Claude Triboulet. Al llarg del dia es podrà gaudir d'actuacions musicals i també de la signatura de llibres dels autors del país. A banda de la separació entre les parades, s'han marcat circuits per a l'entrada i sortida del recinte i, a més, s'han instal·lat sortidors d'hidrogel a l'entrada.