Sant Julià de Lòria recupera la part tradicional de la festa a la plaça Major

Sant Julià de LòriaEls lauredians i lauredianes han pogut gaudir, enguany, de la part més tradicional de la festa major al seu indret habitual, després que l'any passat, a causa de la Covid-19, no es pogués fer. Així, aquest dilluns, la recentment inaugurada plaça Major ha tornat a estar el centre de la festa, des d'on s'ha iniciat la tradicional Passa i també s'ha fet el Ball Cerdà. "Poder engegar la Passa des de la plaça Major és una sensació molt maca, molt entranyable i molt tradicional", ha indicat la cònsol menor, Mireia Codina, qui ha afegit que tenir la plaça acabada és una gran satisfacció per a tots.

D'aquesta manera, a les 12 hores s'ha donat el tret de sortida a la tradicional Passa en la qual han participat un total de 30 parelles. Aquesta, era l'única activitat que requeria reserva prèvia "perquè necessitàvem tenir controlades les parelles" per complir amb els protocols del ministeri de Sanitat, ha comentat Codina. Així, les parelles, acompanyades per la xaranga Tocabemolls, han dansat pels diferents carrers de la parròquia fins a acabar a la plaça de la Germandat. A continuació, a les 13.15 hores, els cònsols majors, Josep Majoral i Mireia Codina, han iniciat el Ball Cerdà sota la música de la cobla Vents de Riella. Cal recordar, que en aquest ball hi podia participar tothom qui volia, i per tal d'evitar aglomeracions dins la plaça, s'ha controlat l'entrada i la sortida de les parelles de la plaça.

D'altra banda, aquest dilluns al matí a l'església parroquial s'ha celebrat la missa de Sant Germà, i de cara a la tarda, està previst, també a la plaça major, el Ball de la Dama Blanca, el Ball dels Gegants i Gegantons, els Ballets amb l'Esbart Laurèdia, el Ball de la Marratxa i la ballada de sardanes. A més, a partir de les 19 hores, hi haurà concerts a la plaça de la Germandat.

Estant ja a les acaballes de la festa major, des de la corporació en fan un balanç molt positiu. "Hem ofert actes molt variats i per a tots els públics i aquesta és la resposta que hem tingut", ha comentat Codina, assegurant que hi ha hagut molta afluència, tant als actes tradicionals, als espectacles infantils com als petits concerts a la cala laurediana.