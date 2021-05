Els sants Gregori i Silvestre, 'tunejats' als voltants de l'espai Columba

Andorra la VellaAmb l’objectiu de “treure les pintures fora del museu” i passar-les “per un filtre actual”, el ministeri de Cultura i Esports va convocar un concurs per escollir artistes joves que reinterpretessin les figures de sant Gregori i sant Silvestre al mur exterior de l’espai Columba. Els guanyadors han estat anunciats aquest dijous, es tracta de deu propostes que es podran veure ja plasmades el 22 de maig. Les obres rebudes, tal com han explicat tant la cap d’àrea de Museus, Marta Planas, com la tècnica de Museus, Itziar Badenas, han estat “molt diverses”. La voluntat, ha subratllat Planas, és que sigui una proposta que doni “visibilitat” i que sigui “atractiva” especialment per a la comunitat jove, que és la que més costa d’atreure als museus.

Cristina Pedragosa, Pol Llovera, Marcel Llovera, Fèlix Roca, Alicia Luño, Naiara Galdós, Elna Solans i Adriana Argemí, Emma Regada, Oriol Garreta i Judith Rodrigo són els autors de les propostes escollides d’un total de quinze que han pres part en les dues convocatòries que s’han fet. Tal com ha detallat Badenas, Cristina Pedragosa ha fet una proposta en què caricaturitza els dos sants i se’ls imagina com serien 89 anys després d’haver estat arrencats de la paret de l’església. També Pol Llovera juga amb la localització dels sants, mentre que Marcel Llovera adapta la forma dels dos personatges al mur i ho fa amb una estètica cubista. Al seu torn, Fèlix Roca els imagina com a peces d’escacs, mentre que Alicia Luño farà una obra més abstracta per plasmar l’espiritualitat dels sants. Naiara Galdós juga amb el santoral, mentre que Elna Solans i Adriana Argemí els canvien de sexe i imaginen una dona negra i una trans. Emma Regada combina escultura i pintura i posarà un passamà de ferro per donar volum a l’obra, i Oriol Garreta farà la seva proposta amb esprais, la qual cosa li permetrà captar l’estètica dels vitralls. A l’últim, Judith Rodrigo plasma els sants en una mena de 'collage'.

Els artistes tindran fins el dia 14 per conceptualitzar l’obra i entre el 15 i el 21 hauran de treballar sobre el mur. N’hi ha que han presentat un parell de propostes, amb la qual cosa les podran plasmar a banda i banda del mur, mentre que els que només n’han presentat una faran la mateixa obra a les dues cares. Uns codis QR explicaran “perquè els dos sants han estat ‘tunejats’ així”. Aquest dijous mateix, s’ha fet ja el sorteig de l'espai en què cada artista haurà d’actuar.

Cal destacar que en total es van presentar a les dues convocatòries quinze propostes, d'artistes tant nacionals com de fora, i que finalment han estat seleccionades les deu esmentades. Un dels aspectes que ha tingut en compte el jurat a l’hora d’escollir els seleccionats és la durabilitat de l’obra, ja que l’interès és que hi siguin “el màxim de temps possible”, tal com ha destacat Badenas. Planas també ha destacat que “hi estaran molt a sobre” per evitar actes vandàlics.