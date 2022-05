La sarsuela 'Molinos de Viento' arriba a Sant Julià sota l'escenografia d'Emma Regada

Andorra la VellaL'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià torna a acollir el proper cap de setmana una nova representació d'Andorra Lírica. En aquesta ocasió amb la sarsuela 'Molinos de Viento', una peça de Luis Pascual Frutos amb música del mestre Pablo Luna que es va estrenar al teatre Cervantes de Sevilla l'any 1910.

És l'espectacle número 24 que presenta Andorra Lírica des de la seva fundació el 2015. "Ja ve sent tradició que l'estrena de grans espectacles sigui aquí a Sant Julià", ha recordat la cònsol menor, Mireia Codina, que tampoc s'ha oblidat de dir que l'Esbart Laurèdia torna a col·laborar-hi.

La soprano i ànima d'Andorra Lírica, Jonaina Salvador, també ha volgut destacar, entre d'altres, l'aportació del conservatori del Liceu que "ens deixa jove talent que està al final de la seva formació i que gràcies a la nostra temporada disposa d'un trampolí cap a la seva vida professional".

Salvador ha volgut remarcar el paper de l'artista multidisciplinària Emma Regada, que col·labora per primer cop amb Andorra Lírica per fer-se càrrec de l'escenografia, el que "ens ha permès fer una posada en escena força moderna, diferent del que estem acostumats a veure a la sarsuela".

Regada ha comentat que "es tracta d'una escenografia molt minimalista en què la llum i l'ombra són les protagonistes". Regada treballa bàsicament amb ferro i a través de petites línies i dibuixos fets amb aquest material, aconseguint que la llum es projecti i es pugui seguir tota la història.

'Molinos de Viento' es desenvolupa en un poblet mariner d'Holanda on fondeja un vaixell anglès capitanejat pel príncep Alberto. Els xicots del poble estan molt esvalotats, ja que les noies han creat una expectació molt gran cap als mariners nouvinguts, en especial Margarita que sent una atracció especial pel príncep. El director d'escena, Jofre Bellés, repeteix com a col·laborador, i ha explicat que "en una setmana aconsegueixo recrear coses que normalment requereixen molt de temps".

L'obra es representarà els dies 14 i 15 de maig en dues funcions, una el dissabte a les 20.30 hores i l'altra, el diumenge a les 18 hores. Les entrades es poden adquirir entrant a https://www.4tickets.es/santjulia/public/janto/.