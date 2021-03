El Sax Fest tindrà un 93% de participació internacional

Andorra la VellaL'Andorra Sax Fest, que tindrà lloc del 26 de març al 3 d’abril a Andorra la Vella, serà el primer festival de saxo que se celebra en viu a tot el món després de l’inici de la pandèmia. Segons s'ha explicat en la presentació que ha tingut lloc aquest dimecres, el 93% dels participants són internacionals. A més, un 25% venen de fora d’Europa. L’edició d’enguany compta amb més de 150 participants d’un total de quinze països, alguns de propers com França, Espanya i Itàlia i d’altres més llunyans com la Xina, el Japó, els Estats Units, Rússia i Taiwan. Es tracta d'alguns dels saxofonistes més prestigiosos del món, com a concursants, jurat i professors.

El Sax Fest té com a principal reclam el Concurs Internacional de Saxofon d’Andorra. Com a novetat, el primer premi del concurs inclou el Saxo Alto Selmer Supreme, el nou model de saxofon de la casa Selmer que s’ha presentat a nivell mundial a finals de febrer del 2021 després d’anys de recerca, un premi distintiu que s’entrega per primera vegada al món al Sax Fest.

Pel que fa a les mesures de control de la pandèmia, l’organització ha elaborat un protocol específic, degudament validat per les autoritats competents. Així, es realitzaran proves d’antígens a tots els músics que participin en el concurs i als concerts cada vegada que hagin de tocar, l'aforament màxim serà de 222 persones en els concerts oberts al públic, es reduirà de quatre a una bandes al Walking Street Music, serà obligatori l'ús de mascareta i de la distància de seguretat, i es reduiran un terç les instal·lacions.

Pel que fa a la ubicació del concurs, si bé anteriorment es disposava de tres sales de concerts en les quals es realitzaven les diverses activitats del festival (l’Auditori, la sala La Consòrcia i el Centre de congressos d’Andorra la Vella), enguany es centralitzaran la majoria de concerts en aquest últim. L'esdeveniment se celebrarà de forma presencial, però serà completament accessible i connectat a través de xarxes socials i diversos canals d’streaming. Per primera vegada, el festival serà emès en directe per un mitjà de comunicació andorrà: Diari TV.