Teatre i dansa amb l'obra infantil 'Kalu' a Andorra la Vella

Andorra la VellaL'escola Líquid Dansa ha presentat aquest dissabte a les 16.30 hores al Teatre Comunal d'Andorra la Vella l'obra 'Kalu' que barreja el teatre i la dansa. Aquesta representació forma part de la temporada de teatre infantil que organitza el comú d'Andorra la Vella. L'obra explica com un nen de deus anys es veu obligat a emprendre un viatge a través de les emocions i les pors. Així, l'experiència i els consells de la seva veu interior el convertiran amb un noi preparat per fer-se gran. El ioga i la filosofia hindú seran dos pilars al llarg de la seva vida, en la qual s'anirà trobant diferents animals i personatges que l'ajudaran a reflexionar i a prendre les decisions correctes com en una faula. L'entrada per aquesta obra era gratuïta pels infants i tenia un cost de quatre euros pels adults. Aquest mateix dissabte, es tornarà a fer la mateixa representació a les 18.30 hores.