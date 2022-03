El tenor Josep Carreras i la soprano Maria Soler emocionen el públic d'un Centre de congressos que fa el ple

Andorra la VellaDesprés que el concert quedés ajornat al desembre per motius de seguretat i responsabilitat vista l'evolució de la pandèmia, el tenor català Josep Carreras ha pogut actuar finalment aquest dimarts al Centre de congressos d'Andorra la Vella davant d'un nombrós públic. De fet, l'actuació ha fet el ple, ja que s'han esgotat les localitats disponibles. L'artista, però, no ha pujat sol damunt l'escenari, ja que ha comptat amb l'acompanyament de la soprano andorrana Maria Soler i del mestre Lorenzo Bavaj al piano.

Carreras ha ofert al públic un recital format per peces de compositors com Georges Bizet, Francesco Paolo Tosti, Erik Satie, Rafael Martínez Valls, Nicola Valente, Camille Saint-Saëns, Carlos Gardel o Leo Delibes. Distribuit en dos actes, el concert ha donat el tret de sortida amb dues peces interpretades per Carreras i després s'ha anat intercalant amb Soler. També han interpretat a tall de duet la peça 'Je te veux' d'Erik Satie.

El segon acte ha comptat amb la mateixa organització del primer i, per tant, s'han pogut escoltar peces en solitari tant del tenor com de la soprano. Novament, han interpretat de manera conjunta la peça 'Non ti scordar di me' d'Ernesto de Curtis, i Carreras ha clos el concert amb els temes 'Voce e notte' i 'Dicitencello vuie'.

El tenor Josep Carreras emociona el públic al Centre de congressos

Crèdit Andorrà, com a patrocinador oficial del concert, referma el seu suport a la cultura i a la dinamització social i econòmica d'Andorra. Aquestes iniciatives sumen en el compromís del banc amb la cultura com a element de progrés, benestar i creixement social.

L'actuació ha estat dirigida, organitzat i produït per Concert Studio. Compta també amb el patrocini de Sport Hotel Hermitage & Spa, Grandvalira i Caldea, i amb la col·laboració del comú d'Andorra la Vella.