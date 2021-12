Les entrades per al concert de Josep Carreras es tornen a posar a la venda aquest dijous

Andorra la VellaLes entrades que encara hi ha disponibles per al Concert del tenor Josep Carreras que se celebrarà el 8 de març, a les 20 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella es posen a la venda aquest dijous, 23 de desembre, a partir de les 12 hores. Les entrades ja adquirides per a l'actuació que havia de tenir lloc aquest mes de desembre, i que es va ajornar per seguretat i responsabilitat vista l’evolució de la Covid-19, són vàlides per a la nova cita del març.

Els tiquets encara disponibles es podran adquirir a la web de Crèdit Andorrà (www.creditandorra.ad) a un preu que va des dels 30 als 180 euros. Durant el concert, Josep Carreras estarà acompanyat per la soprano andorrana Maria Soler i el mestre Lorenzo Bavaj al piano. El nou programa de l'actuació, el detall del qual es tancarà més endavant, estarà basat en cançó napolitana, i peces líriques i tradicionals catalanes.

La cita cultural tindrà lloc seguint les mesures sanitàries de seguretat i prevenció de la Covid-19 que estiguin vigents en la data de l’esdeveniment. El concert està dirigit, organitzat i produït per Concert Studio. Compta amb el patrocini principal de Crèdit Andorrà, amb el patrocini de Sport Hotel Hermitage & Spa, Grandvalira i Caldea, i amb la col·laboració del comú d’Andorra la Vella. Per a qualsevol aclariment o complement d’informació en relació a les entrades, es pot contactar amb consultas@concertstudio.com.