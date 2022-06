Un total de divuit artistes locals presenten candidatura a l'Ordino Jardins d'Art

OrdinoEl jurat ha fet pública la selecció dels 21 artistes que participaran en la quarta edició del premi Ordino Jardins d'Art, la trobada artística que tindrà lloc els dies 10 i 11 de setembre al poble d'Ordino. Dels 31 projectes rebuts, s'ha destacat la qualitat i el relleu generacional pel que fa als artistes nacionals. Amb més concurrència que en altres edicions, destaca la participació, per primera vegada, de les residents Joana Baygual i Naiara Galdós. "Galdós juntament amb Claudia Llevet i Romina Dolonguevich prometen aquest relleu generacional", ha explicat la coordinadora de l'esdeveniment i directora de La Capsa, Rosa Mujal.

Els noms nacionals seleccionats a concurs dels 18 que han presentat candidatura es completen amb Mònica Armengol, Mercè Ciaurriz, Rafa Contreras Jean-Luc Herbert, Maite Luque, Anna Mangot, Miquel Mercè, Gemma Piera i Alfons Valdés. Pel que fa a la procedència dels artistes de fora, a les 18 propostes andorranes, se sumen tres artistes provinents d'Espanya; dos francesos; un artista colombià; i un cubà resident a Sèrbia.

El jurat de la convocatòria biennal ha estat integrat per l'artista convidat a l'edició, el pintor i galerista Manuel Luna que impartirà un taller a La Capsa, durant el cap de setmana; la tècnica del Ministeri de Cultura, Meritxell Blanco; i la cap de Projectes del Museu Carmen Thyssen d'Andorra, Teresa Areny. Aquestes dues últimes entitats són col·laboradores del premi amb la cessió de l'espai, i amb l'organització d'un taller familiar a l'aire lliure, a càrrec del Thyssen. Alguns dels artistes que no han entrat en la selecció per optar al premi, podran participar en el mercat d'art que s'organitzarà com a novetat d'aquesta edició als carrers d'Ordino. Pel que fa al concurs, el guanyador del primer premi rebrà 3.000 euros més una exposició i l'accèssit un altre premi en metàl·lic de 1.000 euros.

Els artistes seleccionats a concurs són: Nestor Alvarez; Mònica Armengol; Joana Baygual; Belbet on the ground; Colin Castell; Mercè Ciaurriz; Rafa Contreras; Romina Dolonguevich; Naiara Galdos; Fabien Díaz; Jean Luc Herbert; Claudia Llevet; Maite Luque; Gemma Piera, Anna Mangot; Miquel Mercè; Ruben Penya; Lorena Ruiz; Ruseta Sa; Yolanda Sanmarcos i Alfons Valdés.