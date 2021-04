La veu femenina de la pandèmia

Escaldes-EngordanyEl Centre d’art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acull una mostra que dona veu a les dones creadores del país, 'Pandores 20.21'. La iniciativa va sorgir de la constatació que al centre es feien moltes mostres però “faltava la presència de dones”, tal com ha explicat el conseller de Cultura escaldenc, Valentí Closa. Des del departament de Cultura es va posar fil a l’agulla i es va fer una crida a les creadores perquè aportessin obres que plasmessin “com havien viscut la pandèmia”, tal com ha detallat la responsable del CAEE, Ruth Casabella. El resultat és una mostra amb obres de diferents llenguatges artístics d’un total de catorze artistes: Mònica Armengol, Yolanda Blanco, Lluïsa Casas, Mayte Estévez, Carol Garrido, Sílvia Guillem, Maite Luque, Daniela Martins, Carme Massana, Antònia Miralles, Natàlia Montané, Fiona Morrison, Emma Regada i Yolanda Sanmarcos.

Closa ha destacat que potenciar la presència femenina ha estat “una inquietud política” i s’ha mostrat satisfet del retorn que ha tingut la crida a la dones creadores. “Hi ha coses molt potents que demostren que al país hi ha una gran creació”, ha destacat el conseller, que ha afegit que el comú vol fer “una aposta clara per la vida cultural” i especialment per la cultura contemporània, no només de la parròquia, ha dit, sinó del país i ha remarcat que al llarg de l'any es veurà plasmat aquest repte en diferents propostes. N'ha posat com a exemple el projecte Caldes, per dinamitzar la part alta de la parròquia.

Dues de les artistes que participen a la mostra, Carol Garrido i Carme Massana, han explicat com valoren la iniciativa i l’obra que hi mostren. Així, Garrido ha destacat que li va “agradar molt la iniciativa” i que, a més, tenia un parell d’obres fetes durant el confinament que creia que “podien encaixar molt bé” a l’exposició. Així, ha explicat que en una ha volgut plasmar “la situació d’angoixa, ofec i tancament” que li va causar la pandèmia, el fet de no poder dur la seva vida normal. En l’altra, “una mica més positiva” ha volgut reflectir “les coses bones de quedar-se a casa, ja que potser estem tancats però no estem mai sols”.

Al seu torn, Massana ha manifestat que quan li van proposar va estar encantada de participar-hi i ha concretat que durant la pandèmia, com que no es podia moure l’anaven a veure les netes, cinc en total, i les va pintar a totes. La que mostra a ‘Pandores 20.21’ és una noia que està dormint ja que creu que reflecteix “la tristesa, la solitud”, ja que “eren dies de solitud”.

‘Pandores 20.21’ es podrà veure al CAEE fins al 22 de maig i en el marc de la mostra s’oferiran dos tallers, un per a adults el 24 d’abril a càrrec de Sara Valls i un altre el 8 de maig per a adults i joves a partir de 14 anys i que oferirà de Yolanda Blanco.