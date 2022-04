El videoclip andorrà 'Dones d'aigua' es retira del festival rus 'Kinofes light of the world'

Andorra la VellaL'equip de producció del videoclip 'Dones d'aigua', dirigit per Hèctor Romance i interpretat per Juli Barrero, ha decidit retirar-se del festival rus 'Kinofest light of the world' com a protesta pel conflicte a Ucraïna. El videoclip va ser inscrit al certamen abans de les accions militars de Rússia en territori ucraïnès, i no ha estat fins aquesta setmana quan s'ha rebut la confirmació que el treball havia estat nominat.

A través d'un comunicat, tant Romance com Barrero, així com l'equip de producció, asseguren estar "totalment compromesos" en favor de la pau i són contraris a les guerres, i és per això que han pres la decisió de retirar el videoclip del festival rus. L'equip entén que "no hi ha cap idea que valgui una sola gota de sang, i que les guerres haurien de formar part del passat de la humanitat".

Aquest festival està organitzat per la diòcesi de Rybinsk de l'església ortodoxa russa, i la 'National copyright holders suport Fund' de Moscou, i suposava una oportunitat per establir una connexió amb la cultura russa, però les circumstàncies obliguen a refusar aquesta oportunitat malgrat que suposi una possibilitat perduda.

Aprofitant l'avinentesa, l'equip anuncia que aquesta setmana s'han conegut tres nominacions més. Es tracta del festival 'The fear faire film festival' (Las Vegas. EEUU), 'Inheritance the enviromental festival' (Belfast) i 'One earth awards' (India) -en aquest cas és una doble nominació per 'Dones d'aigua' i 'Plou a la Massana'-.