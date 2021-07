Una vintena d'artistes d'arreu del món donen el tret de sortida a l'Art Camp amb la pintura com a eina de diàleg

Andorra la VellaDesprés d'haver ajornat l'esdeveniment durant el 2020 a conseqüència de la pandèmia, la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco ha donat aquest dijous el tret de sortida a la setena edició de l'Art Camp Andorra, un projecte que té com a objectiu reunir artistes d'arreu del món a Ordino perquè puguin treballar, conviure, i intercanviar visions i pensaments a través d'un llenguatge universal com és la pintura.

Segons ha explicat el secretari general de la Comissió Nacional Andorra per la Unesco, Jean Michel Armengol, l'aspecte fonamental del projecte és el "diàleg", ja que "sempre intentem convidar artistes de països en conflicte". De fet, aquest any hi participen pintors d'Azerbaidjan, Armènia, Palestina o Israel, amb la finalitat de "fer veure que l'artista ha d'anar més enllà dels problemes geopolítics" i alçar-se com a un "vincle per crear aquest diàleg a través de l'art".

La setena edició de l'Art Camp es desenvolupa del 14 al 23 de juliol, i compta amb la participació d'una vintena d'artistes d'arreu del món a banda de tres andorrans i un jove artista. Cadascun d'ells produeix entre dues i tres obres que, posteriorment, s'utilitzen per a la conformació d'una exposició itinerant en indrets com la seu de la Unesco a París, a les Nacions Unides de Nova York i Ginebra, o a Venècia. "Procurem donar valor i utilitzar aquestes obres que fan els artistes per promoure el seu treball i els valors de l'Art Camp", ha afegit Armengol.

Durant la presentació de l'esdeveniment, que ha tingut lloc al Centre cultural la Llacuna, on s'ha fet una exposició de les obres realitzades durant la darrera edició, el conseller de Cultura i Promoció Turística del comú d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha manifestat la satisfacció que representa el fet que l'Art Camp sigui un esdeveniment tan internacional, ja que, segons ha manifestat, "l'art ens fa pensar, ens apropa, ens acompanya i ens aporta visions diferents d'artistes d'arreu del món".

De cara a aquesta tarda, la Universitat d'Andorra (UdA) organitza per primera vegada una taula rodona sobre la diplomàcia cultural. Armengol ha posat en relleu que el debat girarà al voltant del concepte "ResiliArt" (que ajunta els termes de resiliència i art) que té com a finalitat "intentar dinamitzar el món artístic i cultural" després del patiment viscut amb el confinament.