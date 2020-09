Govern fixarà per llei un límit en l'increment dels preus del lloguer

Després de mesos d'inactivitat provocada per la situació d'emergència sanitària, aquest dijous s'han tornat a reunir els membres que formen part de la Taula per l'habitatge, que agrupa representants dels sectors polítics, econòmics i socials del país, amb tres punts en l'ordre del dia, segons ha explicat el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy: el tancament definitiu de l'aprovació de la futura llei de l'Institut Nacional de l'Habitatge, les propostes que ajudin a aprovar la llei d'arrendaments per a l'any vinent i les mesures que contribueixin a llarg termini a pal·liar el problema d'accés a l'habitatge.

De la llei de l'Institut Nacional de l'Habitatge, el Govern ha demanat als comuns que entreguin un document que reculli les aportacions que han elaborat per separat, en relació a l'esborrany de la llei que se'ls ha fet arribar. Aquest informe es redactarà a partir del proper 15 de setembre, que és quan està prevista la propera reunió de cònsols. Filloy calcula que la proposta legislativa per a la creació d'aquesta entitat entrarà a tràmit parlamentari a final de setembre.

Pel què fa a la llei d'arrendaments i millora del poder adquisitiu de les persones, per part dels comuns, un dels punts importants és la possibilitat de reduir la sessió de sòl públic quan es fa un projecte urbanístic. “Hi ha el compromís d'estudiar-ho i si es pot fer-ho, però s'ha de veure en quin percentatge”, ha dit el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, en representació del conjunt dels cònsols. Un altre punt interessant de la futura llei, és la possibilitat de rehabilitar edificis en funció de l'habitabilitat. Camp ha posat l'exemple de finques sense pàrquing.

Filloy ha refredat qualsevol associació entre la futura llei d'arrendaments amb l'aprovada aquest dimecres pel parlament català, i que preveu un topall en la fixació del preu del lloguer. “El marc legal català és diferent de l'andorrà, perquè el seu document està relacionat amb el preu de referència del mercat i treballar amb aquests barems, però nosaltres encara som lluny d'això. Justament el primer pas és la creació de l'Institut Nacional de l'Habitatge, que registrarà els contractes de lloguer, i així podrem saber quin és el preu dels habitatges del país per a cada zona. Amb totes aquestes dades creiem que podrem anar avançant cap a mesures com la catalana”, ha dit el ministre.

“Hem de treballar amb mesures que treguin tensió al mercat i que facilitin l'ampliació d'oferta d'habitatge”, ha dit Filloy. La futura llei d'arrendaments manté les mesures aprovades d'urgència pel Govern arran de la crisi de lloguers, com el manteniment de la renovació tàcita del contracte entre les parts si aquestes no es posen d'acord o no augmentar el preu del lloguer més enllà d'un percentatge que la taula encara ha de definir, i que actualment està fixat en el 15%.

“Serà un òrgan de dotarà d'estabilitat i coherència a les polítiques d'habitatge”, ha resumit el ministre sobre la creació de l'institut. “Les dades que aportarà seran positives tant per als qui volen llogar, perquè tindran preus de referència, com pels promotors immobiliaris, perquè disposaran de més informació sobre la zona on vulguin construir”, ha afegit. La llei d'arrendaments és previst que s'aprovi cap a final d'any, i la de l'Institut Nacional de l'Habitatge a principi del proper.