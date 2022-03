Andbank obre les inscripcions del Trainee Program per a estudiants

Andorra la VellaAndbank ha obert el termini d'inscripció del programa de pràctiques remunerades als estudiants que vulguin desenvolupar la seva carrera en el sector bancari. Ho han informat a través d'un comunicat en el qual indiquen que aquesta és la vuitena edició de l'Andbank Trainee Program, a través del qual ja han tingut l'oportunitat de formar-se més de 150 estudiants al llarg de les edicions anteriors.

Segons manifesten des de l'entitat, amb aquesta iniciativa aposten per la captació de talent jove, permetent als alumnes de diferents perfils integrar-se en diversos departaments de la seva seu central, de la xarxa d'oficines o de les seves filials a l'estranger, on coneixeran de primera mà el funcionament del sector bancari, a més d'orientar-los, preparar i aportar un valuós aprenentatge als seus beneficiaris, que tot just comencen la seva trajectòria.

L'Andbank Trainee Program ofereix dues modalitats, per una banda, les pràctiques d'estiu durant els mesos de juliol i agost, o bé un programa de llarga durada d'entre 3 i 12 mesos. Ambdues presenten la possibilitat de fer les pràctiques a la matriu a Andorra, per la qual resulta obligatori disposar de la nacionalitat andorrana o ser resident al Principat, o a qualsevol de les filials estrangeres de l'entitat.

Els requisits per aplicar al programa d'estiu consisteixen a ser alumnes de segon any d'estudis superiors actualment matriculats, demostrar un bon domini de l'anglès i tenir capacitat de treballar en equip, iniciativa, responsabilitat i polivalència. La participació està limitada a dues edicions del programa, i les places són limitades.

En el cas dels candidats a les pràctiques de llarga durada, cal que siguin estudiants de darrer any de carrera, que acabin de graduar-se o que estigui estudiant un postgrau o màster.

Les persones interessades en el programa d'estiu poden enviar la seva candidatura (currículum, carta de motivació i expedient acadèmic) fins al 15 d'abril, i qui vulgui optar al programa anual podran fer-ho fins al 29 d'abril. Les sol·licituds han d'adreçar-se al correu electrònic: traineeprogram@andbank.com.