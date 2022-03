Andblockchain alerta que la futura llei podria quedar ja desfasada

Andorra la VellaAndorra és un país tecnològicament preparat per atraure empreses vinculades al desenvolupament del blockchain, però encara falta un marc legal que faciliti les seves operacions. Si s'aprova el projecte de llei que hi ha a tràmit parlamentari, el Principat es convertiria en un dels pocs indrets d'Europa on el blockchain seria legal. Segons ha explicat Marta Ambor, presidenta d'Andblockchain, durant el programa 'A l'Alça', "en aquests moments hi ha una alegalitat. No és il·legal tenir i poder desenvolupar una plataforma dins del Principat, però no tens el marc legal que et protegeix, que t'empara i et protegeix. Hi ha països que et donen facilitats i estan dins aquest marc d'alegalitat com Suïssa, Gibraltar o Estònia; i Liechtenstein seria l'única que sí que té una llei".

La d'Andorra seria 'la llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain', un nom que a molts els sona a xinès, però que seria una legislació pionera i innovadora arreu del món. "Són moltes pàgines, és una llei molt extensa, molt densa, i al final, legislar una tecnologia és molt complicat, no només per la mateixa tecnologia en si, sinó també per tota la nomenclatura que hi ha a dins de la llei", ha detallat Ambor. En aquest sentit, ha alertat que "la tecnologia va molt de pressa i ens podem trobar que en el moment que s'aprovi la llei ja estiguin desfasades i n'hi hagi de noves, aleshores el millor seria tenir un esquelet del qual seria la llei i a mesura que vagin sorgint diferents situacions, es vagin fent reglaments per poder-la adaptar a la tecnologia".

A Andorra, l'associació Andblockchain es va crear el 2019 per fomentar el creixement del seu ecosistema al Principat. Congreguen una cinquantena d'empreses i professionals que desenvolupen aquesta tecnologia que ha de servir per diversificar l'economia del país i posicionar-lo com un referent internacional. La tecnologia de cadena de blocs es pot aplicar a molts àmbits de la nostra vida; el més conegut seria l'autenticació de les criptomonedes, però també es fa servir per generar identitats digitals, per assegurar votacions de processos electorals a través d'internet, per a certificar diplomes universitaris o contractes digitals, o per emmagatzemar dades confidencials al núvol.