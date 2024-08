L'Andorra Economic Forum, més compromès que mai amb el Principat

Andorra la VellaL'Andorra Economic Forum (AEF) torna aquest any els dies 9 i 10 de novembre, consolidant-se com una de les trobades internacionals més importants en economia, empresa i emprenedoria del país.

Abast i Racks Labs, els impulsors

Organitzat per Abast i Racks Labs, aquest esdeveniment anual es va estrenar l'any passat amb un èxit rotund, reunint a 900 assistents i esgotant les entrades en qüestió de dies.

La primera edició va comptar amb la participació de figures destacades com Daniel Lacalle, Manuel Llamas, Pablo Gil i Rubén Manso, i va esdevenir el congrés més multitudinari celebrat mai al Principat.

Per a aquesta segona edició, l'AEF ha introduït diverses novetats per enriquir l'experiència dels assistents. Una de les principals és l'ampliació del nombre de dies de l'esdeveniment, passant d'un sol dia a dos, que permet més temps per al networking i també per gaudir de l'experiència a Andorra.

A més, s'ha optat per allargar el temps dedicat a les intervencions dels ponents amb el mateix nombre d'aquests, amb l'objectiu de garantir una major qualitat en les exposicions.

La directora de comunicació de la firma andorrana Abast, Helena de Torres, ha emès declaracions a aquest diari sobre quines seran les novetats i canvis d'aquesta segona edició:

"Després de la primera edició, que va ser tot un èxit, hem notat un gran interès entre els assistents, que només unes setmanes després de la celebració de la passada edició, el 30 de setembre del 2023, van començar a preguntar-nos per la següent. A més, per poder parlar directament amb ells i anar anunciant a poc a poc les novetats d’aquesta edició, vam decidir crear-nos un perfil propi de l’esdeveniment a xarxes socials (Instagram), que ens ha permès tenir un tracte més proper amb els assistents durant tota la preparació de la pròxima edició"

"Ens va fer molta il·lusió quan, el mateix dia que vam anunciar les dates de la segona edició, el 9 i 10 de novembre, ens van arribar diversos missatges a través de xarxesper explicar-nos que ja havien reservat l’hotel per la seva estada al país, sense conèixer encara el nom de cap ponent ni les novetats del format. El fet que els assistents d’una primera edició tinguin aquesta confiança envers l’organització desperta una gran motivació en l’equip durant tots els mesos que invertim preparant aquest congrés" explica la dircom.

A més, De Torres reivindica la singularitat de l'esdeveniment i confirma que no està previst fer-lo a un altre país que no sigui Andorra.

Abast i Racks tenim un fort compromís amb Andorra i volem continuar contribuint que, en l’àmbit internacional, s’associï el país amb l’emprenedoria i els projectes d’alt valor afegit. Volem que el projecte continuï creixent aquí i any rere any ” Helena De Torres Directora de Comunicació d'Abast Global

Pel que fa a les temàtiques, es mantindran algunes de les qüestions centrals com l'economia i l'emprenedoria, però s'introduiran noves taules, com una dedicada al sector immobiliari. Així mateix, alguns dels ponents que van participar en la primera edició repetiran, mentre que també s'incorporaran nous perfils molt sol·licitats pels assistents.

Els ponents de la segona edició

Entre els ponents confirmats per aquesta edició, destaca Alfonso Gómez, CEO de BBVA Suïssa, conegut per ser el principal impulsor dels serveis de criptoactius en BBVA; Marcos Vázquez, creador del projecte Fitness Revolucionario i una figura influent en el món de la salut; i Oriol de Pablo, cofundador i CEO de VICIO, una empresa emergent que ha revolucionat el mercat de les hamburgueses.

També hi seran presents experts reconeguts com Pablo Gil, economista i expert en borsa; Juan Ramón Rallo, analista polític i degà de la Universitat de les Hespèrides; i Eneko Knörr, un dels business angels més destacats d'Espanya i inversor en startups com Ticketbis i Cabify.

La taula d'emprenedoria comptarà amb figures com Fran Villalba, CEO d'Internxt; Yaiza Canosa, CEO de GOI; i Bernat Ripoll, cofundador de Holded. A més, en l'àmbit immobiliari, es disposarà de Ismael Clemente, conseller delegat i vicepresident de Merlin Properties.

Com comprar les entrades?

Les entrades es podran adquirir a la web oficial de l'AEF des del mes de juliol, i s'oferiran en tres categories: estàndard, gold i diamond. Aquest esdeveniment es presenta com una oportunitat única per a professionals i empresaris de diversos sectors per aprendre, connectar i inspirar-se amb les figures més destacades de l'economia i l'emprenedoria.