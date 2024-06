Els CEO's de BBVA a Suïssa, de l'hamburgueseria 'Vicio' o Juan Ramón Rallo: Convidats de primera per l'Andorra Economic Forum

Andorra la VellaL'Andorra Economic Forum torna aquest any, impulsat per Abast i RacksLabs, els dies 9 i 10 de novembre. Aquesta segona edició promet ser encara més emocionant i enriquidora, amb la participació de figures destacades del món financer, tecnològic i empresarial.

Entre els ponents destacats que exposaran al Centre de Congressos de la capital es comptarà amb Alfonso Gómez, CEO de BBVA Suïssa, reconegut per ser el principal impulsor dels serveis de criptoactius en BBVA al país alpí, convertint-se en el primer gran banc d'Europa en oferir aquests serveis als seus clients el 2021.

També hi serà present Marcos Vázquez, creador del projecte Fitness Revolucionario i un dels divulgadors més reconeguts en l'àmbit de la salut, amb més d'un milió de seguidors en les seves diferents plataformes i un dels pòdcasts de salut més escoltats en parla hispana, Radio Fitness Revolucionario. És autor de llibres com Invicto i Vive Más, amb centenars de milers de còpies venudes.

En la taula d'emprenedoria, s'hi podrà veure a Oriol de Pablo, cofundador i CEO de VICIO, conegut per la seva expansió de negocis d'hamburgueses.

A més, repetirà a l'esdeveniment Pablo Gil, economista, expert en borsa i divulgador amb més de 35 anys d'experiència en els mercats, nomenat “Millor divulgador financer” per Rankia i “Top 100 en la llista Forbes de les persones més creatives en els negocis en 2023”.

També hi participarà el conegut analista polític, Juan Ramón Rallo, Doctor en Economia i Degà de la Universitat de les Hespèrides, i a Eneko Knörr, un dels millors business angels d'Espanya, inversor en startups com Ticketbis, Cabify i Housers, i una figura influent en blockchain a Espanya.

A la taula d'emprenedoria, s'hi afegeixen figures com Fran Villalba, CEO i fundador d'Internxt, Yaiza Canosa, CEO i fundadora de GOI, i Bernat Ripoll, co-CEO i cofundador de Holded. A més, per als apassionats del sector immobiliari, comptarà amb Ismael Clemente, conseller delegat i vicepresident de Merlin Properties.

Finalment, Marcos de Quinto, ex Vicepresident Executiu Mundial de The Coca-Cola Company i ex diputat i Portaveu Econòmic de Ciudadanos. Aquest esdeveniment es presenta com una oportunitat única per a professionals i empresaris de diversos sectors per aprendre, connectar i inspirar-se.