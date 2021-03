Bodes, batejos i comunions per salvar la primavera

Andorra la VellaEls representants del gremi de la restauració tenen dues reunions aquesta setmana amb membres del Govern per posar sobre la taula, vista l'evolució de les dades epidemiològiques, algunes de les mesures antiCovid que es podrien flexibilitzar per encarar la primavera. Aquest dimarts la trobada és amb el ministeri de Salut, justament per conèixer la situació sanitària i estudiar quins són els focus principals de contagis i com es poden minimitzar, i divendres es reuniran amb el cap de Govern, Xavier Espot, per dibuixar alguns dels escenaris que es poden obrir en les properes setmanes.

Després d'un any amb més ombres que clarors, els restauradors volen conèixer quines opcions tenen per als seus negocis en el mesos que vindran. Malgrat la dificultat per fer previsions, la tendència a la baixa de la incidència del SARS-CoV-2 des de fa un mes i mig i l'arribada de la calor són dos factors que conviden a encarar la primavera amb un bri d'optimisme. Entre les mesures que proposaran hi ha la d'incrementar el nombre de comensals per taula i la d'allargar una mica més l'horari dels serveis.

Amb cautela, i sense saber encara si aquesta relaxació podrà ser immediata o caldrà esperar encara unes setmanes, l'objectiu del gremi és tenir una radiografia de la situació i conèixer les estratègies del Govern per saber quins protocols poden començar a preparar per quan millori la mobilitat tant interna –perquè ja hi ha més gent immunitzada i fa menys respecte, per exemple, anar a dinar a un restaurant– com de fora de les fronteres.

El fet que la setmana passada el Govern allargués els ERTOs al sector tot el març ja dona pistes de per on poden anar els trets. “Ens enfoquem a preparar la Setmana Santa, a mi m'agradaria pensar que la situació, tant aquí com a Catalunya, es recuperarà una mica durant la segona quinzena de març i volem estar a punt per quan això passi, que no ens agafi d'un dia per l'altre sense tenir res preparat”, explica el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol.

Pel què fa al nombre de persones que poden dinar juntes, Pujol diu que els “ajudaria bastant posar un parell més de comensals a taula. Sempre ens van dir que en terrasses i exteriors la cosa està millor, i si comencem a tenir dies amb bon temps, això podria ajudar. També cal pensar que quan s'obrin fronteres, les famílies acostumen a pujar al país de dues en dues, i seria bo que poguessin menjar plegades a la mateixa taula”. L'altra mesura que ajudaria al sector, i que coincideix també amb els dies més llargs propis de l'estació, passaria per allargar l'horari d'obertura.

Un altre punt de l'ordre del dia de la reunió de divendres seran els bufets dels restaurants dels hotels, que durant l'hivern s'han prohibit. Ara es plantejarà si poden reprendre l'activitat, com a 'self' lliure o semi lliure, de manera que els clients “recuperin, per exemple, l'experiència dels esmorzars continentals”.

No tant a curt termini, sinó amb la vista posada al maig –el mes de les comunions i les bodes– el gremi també demanarà amb quines hipòtesis treballa el Govern, per si pot començar a treballar en els protocols antiCovid per garantir aquest tipus d'esdeveniments. “L'any passat no en vam poder celebrar ni un, i enguany aquest tipus de celebracions ens podrien ajudar molt, per això volem saber si hi haurà permissibilitat, i amb grups de fins a quantes persones, per si podem començar-ho a gestionar”, explica Pujol.