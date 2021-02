La bombolla andorrana

Andorra la VellaAndorra té aquest dilluns 35 persones més que diumenge diagnosticades amb Covid, una quarantena d'ingressos, 27 dels quals a planta de l'hospital, 13 a la Unitat de Cures Intensives i 11 que requereixen de ventilació mecànica. Unes xifres i una pressió hospitalària que determinen que al Principat no s'està en el mateix nivell d'alerta sanitària que a Portugal, Espanya, Catalunya, França o Anglaterra. La taxa de reproducció del SARS-CoV-2 al país és de 0,9, mentre al voltant és superior a 1. “Tots els països tenen una pressió molt més elevada que Andorra, on hi ha una certa normalitat amb bars, restaurants i comerços oberts. Si mirem al voltant veiem que la situació no és la mateixa”, ha explicat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

El dirigent ha donat una xifra eloqüent, referida als diagnòstics setmanals de persones que superen la cinquantena d'edat: actualment són una quinzena de mitjana, quan dies enrere havia arribat a ser de més d'una trentena. “Això és un indicatiu que en les properes setmanes voldrà dir que disminueix la pressió del sistema sanitari”, ha dit Benazet, qui ha recordat que la presència de noves soques del virus ha fet que tant França com altres països hagin anunciat recentment mesures més restrictives per mirar de frenar els contagis. Sense anar més lluny, Portugal ha decretat confinament domiciliari, com també ho ha fet Anglaterra i com ho han demanat diverses comunitats espanyoles.

Malgrat que les xifres auguren una dinàmica de rebaixa de pacients ingressats, el ministre ha recordat que les noves soques del virus contagien més que les antigues, per tant ha demanat prudència i ha avançat que no es plantegen, de moment, relaxar més les mesures adoptades.

Mil vacunes

Salut ha informat que ja s'ha superat el miler de persones que han rebut la vacuna al Principat. Més concretament, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha declarat en la roda de premsa d'aquest dilluns al matí que aproximadament ja s'haurien administrat 1.036 dosis de la vacuna. De fet, el ministre ha volgut recordar que el romanent de vaccins ha permès iniciar la segona fase de vacunació, que preveu vacunar les persones de més 95 anys, persones amb trasplantaments o pacients de diàlisi o altres professionals de la Salut com els odontòlegs. Així, Benazet ha comentat que les aproximadament 300 vacunes que queden se subministraran durant aquesta setmana, principalment als majors de 95 anys i al personal d'algunes de les residències afectades per algun brot de coronavirus.

El ministre ha confirmat que el ritme de vaccinació al país és el mateix percentatge que al dels països veïns. "Tot Europa anirà rebent vacunes de forma proporcional", ha reiterat Benazet, qui ha avançat que aquest dilluns hi ha una reunió telemàtica entre l'Agència Espanyola del Medicament i els serveis del ministeri de Salut "per programar la següent arribada de vacunes". Pel que fa a les vacunes d'AstraZeneca, el Govern va rebre un correu aquest cap de setmana passat del projecte Covax assegurant que una part dels 26.400 vaccins que corresponen al Principat arribaran abans de finals de febrer. Finalment, quant als vaccins ja subministrats, el titular de Salut ha confirmat que els efectes secundaris que han tingut han estat "mínims i insignificants" com alguna petita reacció al·lèrgica o dècimes de febre.

Pel que fa a les dades sanitàries, des d'aquest diumenge s'han detectat 35 nous contagis que situen la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia en 9.972. En aquests moments resten 665 casos actius i es registren 9.206 altes. Quant a les defuncions, es mantenen en 101 després de la mort d'un resident de Sant Vicenç d'Enclar aquest dissabte passat.